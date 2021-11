Síria: O ataque secreto e secreto: “Foi assim que os Estados Unidos mataram em 2019 80 civis, mulheres e crianças”. Investigação do New York Times

“Jogamos bombas em 50 mulheres e crianças.” A afirmação de um analista militar da base americana muitos No Qatar, il 18 de março de 2019. Poucos minutos atrás, os Estados Unidos lançaram um ataque a BaghouzO último reduto do ISIS na Síria. Duas bombas, uma após a outra. O bug permaneceu oculto até 13 de novembro de 2021. civis fiquei matandoNa verdade, havia mais: 80. Isso foi revelado por uma investigação O jornal New York TimesO que refaz os minutos anteriores e entra em pânico nos próximos, quando as tropas percebem que cometeram um erro. A invasão foi realizada por recomendação de Força Tarefa 9É uma unidade de operações especiais que inclui comandos de elite força Delta.

A investigação do jornal americano também dá espaço a um funcionário jurídico que descreveu fortemente o incidente como possível Crime de guerra O que exigiu uma investigação, mas o jornal diz: “Quase todas as etapas das forças armadas tentaram Esconder ataque desastroso. O número de mortos foi Reduzir o zoom. As informações sobre ele são mantidas em sigilo. Os líderes seniores não foram avisados. O Inspetor-Geral do Ministério da Defesa abriu uma investigação, mas os resultados foram atrasados ​​e qualquer menção à operação foi removida. ”

Diante das conclusões da investigação encaminhadas pelo mesmo jornal, um Comando Central Um americano admitiu o ataque pela primeira vez. Ele explicou que isso era justificado e que as duas bombas foram mortas 16 combatentes ISIS e 4 civis. Não ficou claro se as outras 60 vítimas eram civis ou não, pois as mulheres e crianças do califado costumavam estar armadas. “Odiamos a perda de vidas inocentes e estamos tomando todas as medidas possíveis para evitá-la”, disse o capitão. Bill UrbanPorta-voz do Comando Central.

A investigação do New York Times também revela a preocupação de muitos sobre a Força-Tarefa 9, que já deu a impressão de contornar garantias para reduzir mortes de inocentes, e fazê-lo de forma sistemática. Cuidar, além de associações de direitos humanos também Alguns agentes da CIA na Síria.