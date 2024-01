Zelensky em Davos: Devemos alcançar a superioridade aérea – Notícias

Ele acrescentou: “Devemos alcançar a superioridade aérea para a Ucrânia, tal como conseguimos no Mar Negro.. Podemos fazê-lo e os parceiros sabem o que precisamos e quais são as quantidades. Permitiria progressos no terreno. “Demonstramos há dois dias que somos capazes de atingir aeronaves russas que ainda não foram abatidas”, disse o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, falando no Fórum de Davos.

Zelensky sublinhou no seu discurso, depois de criticar os apelos ocidentais durante estes meses de guerra para não liderar a guerra, que “cada redução da pressão sobre o agressor acrescenta anos à guerra, mas cada investimento na confiança dos defensores encurta o conflito. ”

O conflito caminha para uma nova “escalada”, que exige mais armas e medidas dos parceiros.

Zelensky usou a plataforma de Davos para sublinhar que Putin não quer parar na Ucrânia: “Se alguém pensa que este assunto só nos diz respeito, que este assunto só diz respeito à Ucrânia, então está enganado.”Ele declarou isto, depois destacou que “a resposta de Putin aos pedidos de paz tem sido fornecer cada vez mais armas da Coreia do Norte e do Irão”.

“A guerra terminará com uma paz justa e estável, e queremos que você faça parte desta paz a partir de agora. Para aproximar a paz, precisamos de você.” Em seguida, o líder ucraniano afirmou, dirigindo-se ao público. “Aqui na Suíça demos um grande contributo para a sua realização”, acrescentou, referindo-se às reuniões relacionadas com a implementação da fórmula de paz ucraniana e à decisão de organizar uma cimeira de paz a nível de líderes em território suíço. Uma cimeira convocada por Zelensky: “Todo líder e país que respeita a paz

e direito internacional.”

Queremos que Putin perca e “podemos fazê-lo. Este ano deve ser decisivo”.Zelensky deixou claro que o líder russo nunca ficaria satisfeito com um conflito congelado. “Lembro-vos que houve uma tentativa de congelar a guerra no Donbass depois de 2014. Houve fiadores influentes, incluindo o Chanceler alemão e o Presidente francês. Mas Putin é um predador que não se contenta com produtos congelados.

Temos que nos defender, defender os nossos filhos e as nossas mulheres, e podemos derrotá-lo no terreno, já provámos isso.”ele adicionou.

“Um homem, Vladimir Putin, roubou 13 anos de paz e substituiu-a por dor, dor, dor que afecta o mundo inteiro. “Putin personifica a guerra e é a única razão para a continuação de certas guerras e conflitos e para o fracasso de todas as tentativas de restaurar a paz, e ele não mudará.”O presidente ucraniano acrescentou

“Como podemos ficar satisfeitos com sanções que nem sequer impedem a produção de mísseis russos? Em cada míssil russo existem componentes importantes de países ocidentais“Isso é um fato”, lembra Zelensky. “É claro que estou grato por cada pacote de sanções.”

“Os parceiros concordaram com isso”, mas a paz só pode ser alcançada “garantindo que as sanções funcionam a 100 por cento.” Zelensky sublinhou que a fraqueza do Ocidente é que a indústria nuclear russa ainda não foi sujeita a sanções, mesmo que Putin esteja o único terrorista que assumiu o controle de uma usina de energia. Ativos nucleares são mantidos como reféns. Além disso, “deve haver uma resolução forte este ano para direcionar sanções”. Ativos russos congelados para defender contra

Agressão russa e reconstrução da Ucrânia.”

Antes de seu discurso, O presidente ucraniano reuniu-se com o secretário de Estado dos EUA, Anthony Blinken. “Discutimos uma maior cooperação em defesa entre a Ucrânia e os Estados Unidos. A defesa aérea e as capacidades de longo alcance são de particular importância para o nosso país”, escreveu Zelensky, apelando ao povo americano para que forneça “assistência contínua e forte à Ucrânia”. “Dependemos do apoio contínuo dos Estados Unidos, que é essencial para o nosso país.” Zelensky estressado “Estamos determinados a manter o nosso apoio à Ucrânia e a trabalhar em estreita colaboração com o Congresso.” Blinken, por sua vez, disse após a reunião em Davos. “Sei que os nossos colegas europeus farão o mesmo”, acrescentou.

Von der Leyen: Putin falha e a Ucrânia pode vencer



“A Rússia não está a conseguir atingir os seus objectivos estratégicos. É antes de mais nada um fracasso militar”, afirmou. “Tudo isto diz-nos que a Ucrânia pode vencer esta guerra”, acrescentou von der Leyen, explicando que o fracasso foi económico e também diplomático. “Mas devemos continuar a apoiar a sua resistência. A Ucrânia precisa de apoio financeiro previsível em 2024 e mais além.”

“Quando a Rússia invadiu a Ucrânia, muitos temeram que Kiev caísse em poucos dias e que o resto do país caísse em semanas. Mas isso não aconteceu. Em vez disso, a Rússia perdeu cerca de metade das suas capacidades militares. A Ucrânia expulsou a Rússia de metade dos territórios que ocupava. A Ucrânia repeliu a frota russa no Mar Negro e reabriu uma rota marítima para abastecer o mundo com grãos. A Ucrânia manteve a sua liberdade e independência.”O Presidente da Comissão Europeia disse.

Ele acrescentou que o fracasso da Rússia também é económico: “As sanções desligaram a sua economia da tecnologia moderna e da inovação. Agora depende da China. Finalmente, o fracasso da Rússia é também um fracasso diplomático. A Finlândia aderiu à OTAN. A Suécia seguirá em breve. Explicou que a Ucrânia está mais próxima do que nunca da União Europeia.

“Tudo isto nos diz que a Ucrânia pode vencer esta guerra. Mas devemos continuar a reforçar a sua resistência. Os ucranianos precisam de financiamento previsível até 2024 e mais além. Precisam de um fornecimento adequado e sustentável de armas para defender a Ucrânia e recuperar o seu legítimo território. Eles precisam de capacidades para dissuadir futuros ataques da Rússia. Eles também precisam de esperança. Eles precisam saber que, através da sua luta, conseguirão um futuro melhor para os seus filhos. O melhor futuro para a Ucrânia é a Europa“O presidente disse.

Quanto às perspectivas para a União Europeia, von der Leyen indicou esta “Mais uma vez, o facto preocupante é que nos encontramos competindo mais intensamente entre países do que acontecia no passado.” Mas “este não é um momento para conflitos ou polarização. Pelo contrário, é um momento para construir confiança e liderar a cooperação global mais do que nunca”, porque “a Europa pode e deve assumir a liderança na definição da resposta global” aos desafios.

A este respeito, o Chefe do Executivo da União Europeia falou sobre as perspectivas associadas ao desenvolvimento da inteligência artificial: “O Relatório de Riscos Globais emitido pelo Fórum Económico Mundial posiciona a inteligência artificial como um dos principais riscos potenciais da próxima década. Mas não esqueçamos que a IA também representa uma grande oportunidade, se usada de forma responsável. “Sou um otimista tecnológico.” Convencidos de que a IA “pode ​​aumentar a produtividade a uma velocidade sem precedentes. Quem agir primeiro será recompensado e a corrida global já começou”, e “a Europa deve aumentar as apostas e liderar o caminho para a utilização responsável da IA”:

O presidente explicou que a Europa está “bem posicionada para se tornar líder em inteligência artificial industrial, ou seja, na utilização da inteligência artificial para transformar infraestruturas críticas para se tornarem inteligentes e sustentáveis”. A União Europeia utilizará a sua vantagem competitiva, ou seja, a sua vantagem competitiva Quase 200 mil engenheiros de computação têm experiência em inteligência artificial, uma concentração maior do que nos Estados Unidos e na China. O nosso continente também tem uma enorme vantagem competitiva em dados industriais. Podemos treinar IA em dados de qualidade incomparável. Queremos investir nisso, onde proporcionaremos às startups e às PME europeias acesso aos nossos supercomputadores, para que possam desenvolver e treinar grandes modelos de IA. “Isso é semelhante ao que a Microsoft faz com o ChatGPT, onde o executa em seus supercomputadores”, disse von der Leyen.

Li Qiang: O PIB da China em 2023 aumentará cerca de 5,2%



Primeiro Ministro Chinês Li Qiang Ele vê o PIB da Dragon em 2023 aumentando “cerca de 5,2%”: foi o que disse enquanto discursava no Fórum Económico Mundial em Davos. A estimativa oficial do governo de Pequim foi fixada em março passado em “cerca de 5%”.

O crescimento da China em 2023 de cerca de 5,2% representaria uma melhoria de mais de 3% em 2022, quando a economia foi precificada por medidas anti-Covid rigorosas. No entanto, este número seria o menor crescimento desde 1990, excluindo os anos de pandemia. Lee destacou que “a economia chinesa em geral recuperou e melhorou no ano passado”, lembrando que o PIB de cerca de 5,2% seria superior à meta “que estabelecemos no início do ano passado, que era de aproximadamente 5%”. Apesar do levantamento das restrições sanitárias, a China sofre uma grave crise no sector imobiliário, uma falta de confiança empresarial e um consumo estagnado, enquanto o desemprego juvenil – que aumentou para mais de 21% em meados de 2023 – foi removido do taxa oficial. Estatisticas.

“Não importa como a situação global mude, a China aderirá à sua política nacional de abertura ao mundo exterior.” O Primeiro-Ministro continuou na sua primeira aparição em Davos, acrescentando que “a abertura será cada vez mais ampla. Escolher o mercado chinês não é um risco mas sim uma oportunidadeNo entanto, declarações anteriores pró-negócios foram recebidas com cepticismo à luz de uma lei anti-espionagem mais ampla, de invasões a empresas de consultoria e de devida diligência e de proibições de saída.“Tomaremos medidas eficazes para abordar as preocupações razoáveis ​​das empresas e da comunidade globais. ”, observou Lee. A economia chinesa “está a fazer progressos constantes, pode lidar com altos e baixos no seu desempenho e continuará a proporcionar um impulso global”. Graças à “tendência global de crescimento a longo prazo que não vai mudar.” Li, que lidera uma grande delegação governamental a Davos, é o funcionário chinês de mais alto escalão a dirigir-se às elites políticas e económicas globais na estância de esqui suíça desde que o presidente Xi Jinping compareceu em 2017.

