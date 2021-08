Compras, shows, concursos de moda e beleza, comida de rua: um dos eventos emocionantes da província

“O domingo chega depois de seis dias e é por isso que o chamam de festa”, disse o escritor Emilio Silvio Darzo, natural de Ezio Comparoni. Um aforismo desse tipo pode parecer expressar um conceito claro e, na verdade, é uma injeção de confiança na alegria e na “alegria” do feriado usual do calendário. Temos a certeza que ainda este terceiro domingo de agosto nos deixará “entusiasmados” pelos inúmeros acontecimentos do concelho: das compras a poucos passos do mar aos sons do autor, dos brilhos à boa comida.

A demanda do mercado de alta qualidade está de volta para o consórcio original de Gli Ambulanti em Forte dei Marmi e suas butiques ao ar livre berisola beliche. “On Stage” apresentando artesanatos made in Italy: marroquinaria de obra única e exclusiva, a melhor produção de caxemira, novas coleções de moda, tecidos artísticos florentinos e muito mais qualidade garantida. Muitas ideias de compras em uma autêntica vitrine dos quiosques.

O cantor e compositor Zabba cantará em “His”. Varatsi Em “Orange Concert”, a partir do título da primeira parte de seu novo projeto musical. Um conceito intitulado ‘Love, Death and Diaspora’ onde arte e música se misturam. “Ep Orange” é a primeira das três: cinco canções de jogo prolongado que são as mais rítmicas e despreocupadas do trio. Produzido inteiramente por Zabba, é composto por cinco canções em que o artista traz as vozes vivas e ambiente caloroso que revestem as letras íntimas e profundas.

Borghetto Santo Spirit Acolhe a final nacional do concurso de beleza masculina “Il + Bello d’Italia”. Será uma noite de moda, glamour e entretenimento: desde 1979, o evento permite que muitos vencedores sigam uma carreira no mundo do entretenimento, como Gabriel Jarco, Ettore Bassi, Giorgio Mastrotta e Pepe Convertini. “Há anos lutamos para levar alegria e leveza à nossa cidade: voltar não é fácil, mas temos a certeza que um pouco de positividade ajuda”, comenta Massimo Morella, presidente da Associação Vivi Borghetto.

de Anúncios Albinga Será realizada a sétima edição do Fashion Party. A novidade será o concurso Mr & Miss Fitness, onde homens e mulheres apaixonados por esportes serão apresentados a um júri formado por nomes consagrados do setor de musculação, como Giuseppe Brancaccio e Diletta Camagna. Haverá uma competição atemporal de Miss Pin Up com muitas garotas competindo para obter a bandana de um famoso ícone americano. Após a entrega das bandas Miss Fitness, Mr Fitness, Mr e Miss Fashion e o anúncio de Miss Pin Up, a noite continuará com a música de Paolo Bianco.

Andorra Você estará imerso em centenas de propostas gastronômicas de toda a Itália graças à quarta edição do “Street Food Time”, o festival de viagem do sabor: um deleite absoluto com pratos que vão da carne ao peixe, do doce ao salgado, tudo acompanhado de dezenas de cervejas artesanais. As ofertas culinárias incluem hambúrgueres de chianina, kobo de peixe, kobu de terra, bacalhau português, escócia romena e chinesa e hambúrguer de fasuna.