O melhor da semana: Novo Star Wars: Trailers da Visions Foundation

Aqui está o novo trailer oficial de Star Wars: Visions

Vai começar em 22 de setembro Disney + Nova curta série animada intitulada Visões de Star Wars E para a ocasião, um novo trailer oficial foi lançado que nos dá uma visão nova e luxuosa do projeto de nove episódios altamente antecipado que foi projetado para reunir sete dos mais importantes estúdios de animação do Japão para apresentar sua interpretação de Star Wars universo.

Aqui estão os títulos dos episódios:

Kamikaze Doga – Duelo GNU Studio (Dual Engine) – Loop e Ocho Estúdio Colorido (Dual Engine) – Rapsódia Tatooine Gatilho – gêmeos Gatilho – o maior Kinema Citrus – Noiva da Vila Bandeira Saro – Confesse Bandeira Saro – T0-B1 Produção IG – O Nono Jedi

Esta é uma grande oportunidade para a LucasFilm explorar o mundo de Star Wars tirado da influência japonesa que inspirou George Lucas, dando a este grupo de autores total liberdade para contar “uma galáxia distante” com referência aos cânones da animação oriental.

No meio dos episódios, muitas vezes haverá histórias e personagens bem originais, mas o vídeo também destaca algumas estrelas convidadas como Boba Fett.

Novo trailer empresarial

A Apple TV + lançou hoje o trailer do filme “Empreendimento‘, a tão esperada saga baseada na trilogia homônima de Isaac Asimov. O trailer da primeira adaptação cinematográfica da icônica série de romance convida o público por toda a galáxia a embarcar em uma jornada emocionante, seguindo o formidável desafio de um grupo de exilados para salvar o império galáctico da destruição.

Do produtor executivo e líder da série, David S. De um novo episódio semanal todas as sextas-feiras.

Quando o revolucionário Dr. Harry Seldon prediz a queda iminente do Império, ele e um grupo de seguidores leais se atrevem a chegar aos limites da galáxia para fundar a Enterprise em um esforço para reconstruir e preservar o futuro da civilização. Irritados com as reivindicações de Hari, Cleons – uma longa linha de imperadores governantes – temem que seu controle da galáxia possa ser enfraquecido, minado pelo risco de perder seu legado para sempre.

Apresentando uma equipe internacional liderada pelos indicados ao Emmy Jared Harris e Lee Pace, junto com as estrelas em ascensão Lou Lobel e Leah Harvey, esta enorme jornada conta as histórias de quatro personagens principais que transcendem o espaço e o tempo, superando crises mortais, mudanças de lealdade e relacionamentos complexos . do qual depende o destino da humanidade.

O elenco de Apple Original também inclui Laura Byrne, Terence Mann, Cassian Pelton e Alfred Enoch.

A primeira temporada de “Foundation”, que consiste em 10 episódios, é ideia do criador e produtor executivo David S. Post são os produtores executivos.

SkyShowtime é a nova plataforma de streaming da Comcast

Nas últimas semanas Comcast Anunciou duas parcerias estratégicas muito importantes para o futuro da Sky, Paramount Access + e Peacock, com o objetivo de expandir a oferta de TV paga.

No entanto, a Sky não está ativa em muitos países europeus e é por isso que a Comcast e a ViacomCBS anunciaram uma solução alternativa que permitirá a transmissão do conteúdo original da Sky para uma nova plataforma de streaming chamada “SkyShowtime”.

Como o nome sugere, esta nova plataforma de streaming foi projetada em colaboração com a NBCUniversal e ViacomCBS e será um contêiner oferecendo conteúdo original da SHOWTIME, Nickelodeon, Paramount Pictures, Paramount + Originals, Sky Studios, Universal Pictures e Peacock.

A estreia está programada para 2022 em 20 países europeus: Albânia, Andorra, Bósnia e Herzegovina, Bulgária, Croácia, República Tcheca, Dinamarca, Finlândia, Hungria, Kosovo, Montenegro, Holanda, Macedônia do Norte, Noruega, Polônia, Portugal, Romênia e Sérvia. Eslováquia, Eslovênia, Espanha e Suécia.

Dana StrongO CEO do Sky Group disse:

O novo serviço de streaming, SkyShowtime, trará o melhor dos EUA e da Europa, junto com marcas populares e entretenimento de classe mundial, para milhões de consumidores em mais de 20 novos mercados na Europa. Na esteira da chegada de Peacock à Sky, esta parceria proporciona Uma abordagem inovadora para expandir rapidamente internacionalmente e monetizar conteúdo pela Europa.

AMC confirma o início dos trabalhos de uma série de TV que vai adaptar o ciclo Mayfair of Witches em live action

Além da série de TV Entrevista com o Vampiro, atualmente em fase de atuação, AMC Ele também está trabalhando na adaptação para a TV de Magician’s Course MayfairTambém é baseado nos romances de mesmo nome de Anna Rice, cujos direitos a rede de televisão comprou por atacado.

AMC acaba de anunciar o início do desenvolvimento da série de TV baseada em bruxas Mayfair, que terá Esta Spaulding e Michelle Ashford como produtores. Esta também pode cobrir o papel do modelo se AMC Ele deu a luz verde final para a série.

Sabemos que a intenção da AMC era criar uma verdadeira franquia de televisão com várias séries de TV com vampiros e bruxas, e a rede realmente comprou os direitos de 18 dos romances de Rice, divididos em Vampire Chronicles e a Curso de mágico Mayfair.

A origem da saga Mayfair Witches começa com Susan Mayfair, uma simples nativa escocesa, ancestral de Rowan Mayfair, a protagonista dos três romances; Susan foi a primeira Mayfair a “liderar” o espírito Lasher depois de conhecê-lo no vale de Dunleith, na Escócia. Lasher prometeu riqueza e poder à família Mayfair em troca de sua ajuda para torná-lo um ser de carne. Lasher acreditava que os magos de Mayfair tinham o poder de trazê-lo ao nosso mundo e, secretamente, esperavam habitá-lo e submetê-lo à geração de seus filhos.

HBO Max está desenvolvendo Black Canary

O investimento da HBO Max continua no desenvolvimento de produções originais da DC Comics, bem como filmes já anunciados menina morcego NS joaninha azulAgora vem a confirmação de que o filme live-action dedicado ao Canário Negro será transmitido exclusivamente na plataforma de streaming.

O projeto será assinado por Misha Green, uma modelo do show Lovecraft Country e também verá Jurnee Smollett retornar como protagonista. O filme será uma continuação dos outros sucessos de bilheteria e foi filmado como parte do filme Aves de Rapina.

A existência do projeto foi inicialmente relatada por pessoas de dentro, incluindo o The Hollywood Reporter, mas nas horas seguintes Smollett e Misha Green secretamente confirmaram seu envolvimento. O anúncio oficial com as primeiras informações sobre o filme deve chegar à DC FanDome em outubro.