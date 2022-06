Ainda paralisado após um jogo no programa Olá Darwin, vamos ver o que ele tem a dizer hoje »ILMETEO.it

Gabriel Marchetti: Ainda paralisado após jogo no programa Oi Darwin, vamos ver o que ele fala hoje

Ele ainda é tetraplégico depois de jogar Hello Darwindo que essa porra 17 de abril de 2019no dia em que participou da gravação da famosa rádio Kanal 5, Olá Darwinvida de Gabriel Marchetti mudou drasticamente.

Hoje, depois de 3 anos, a pessoa tem que se adaptar a isso Danos graves e irreparáveis sofrido em consequência de um acidente durante a gravação de um episódio durante o qual, por razões ainda não claramente apuradas, caiu durante o teste “ginódromo“, permanecer paralisado.

A lembrança daquele dia não sai mais da mente do homem, que depois de 3 anos tinha no corpo a maior ferida de um dia que era pra ser puro entretenimento, nos estúdios da Titanus TV. Conforme noticiado pelo jornal Corriere della SeraMarchetti Ele se lembra de sua aparição com grande entusiasmo para gravar: “Pensei em ter uma noite diferente e me divertir”. Pouco depois , tragédia.

Em sua cabeça no momento do acidente se encheu de fogo. Deslize as bobinasExplicação do teste de Marchetti: “Acabei na água de cabeça para baixo, com as pernas para cima e os braços cruzados. Achei que ia me afogar porque não consegui mover nada. Então ouvi os socorristas que imediatamente intervieram.”

Hoje, os advogados o defenderam Rti processado por ferimentos muito graves. homem paralisado Ele é cuidado todos os dias por sua esposa Sabrina e filho Simon.

Marchetti também tem Aponte o dedo para o bandleader Paulo BonolisE toda a produção do “Ciao Darwin” porque apesar do grave acidente que sofreu, não teria recebido Nunca visite ou envie mensagens de um showman Quem presenciou a tragédia de qualquer maneira, mesmo que fosse à distância.“Paulo Bonolis nunca me procurou para saber da minha condição. Nem pessoas próximas a ele me ligaram”, Marchetti disse, depois confirmou: “No início, apenas uma pessoa da produção entrou em contato com minha família por telefone e e-mail para saber sobre minha condição física. Eles se colocaram à disposição para qualquer necessidade final que pudéssemos ter. Mas depois não houve outros contatos.”

Sobre o acidente envolvendo 57 anoso Ministério Público de Roma decidiu Processar quatro executivos da RTIAcusado de lesão grave e violação das leis de segurança no local de trabalho. O julgamento, que começou em 20 de abril de 2022, testemunhou entre os réus Sandro Costa E a Máximo Trazambos estão no topo do Rti, mas também Maximiliano MartinelliO gerente da Maxima que cuidou do equipamento Juliano GiovanottiSdl 2005, uma empresa cuja tarefa na época era selecionar os participantes do jogo.

De acordo com o promotor, Marchetti deveria ter sido treinado para o jogo, mas mesmo os rolos que o viram caem sob o olhar da justiça: eles parecem ter se tornado muito escorregadios para tornar o desafio ainda mais complicado.