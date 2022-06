Jogos de hoje na TV e transmissão ao vivo Domingo 12 de junho: Palermo

– Publicidade –

Jogos na TV hoje, domingo 12 de junho, programas esportivos na TV e transmissão hoje.

domingo, 12 de junho de 2022 A nomeação continua com a Liga das Nações da FIFA, mas entre os jogos de hoje há também um evento que milhares de fãs esperavam: Palermo – Pádua O Play of Series C Final, que chegará à League Two, será decidido, um verdadeiro evento ao vivo gratuito no Rai 2 às 21h15, mas também no Sky Sports e Eleven Sports.

Entre os jogos da Liga das Nações de hoje destaca-se Suíça-Portugal, jogo escolhido pela Sky Sport para transmissão ao vivo que também é transmitido em 20 jogos. As datas de hoje incluem a Fórmula 1 com o Grande Prêmio do Azerbaijão e a Final de Tênis de Stuttgart entre Murray e Berrettini.

Jogos de hoje na TV e transmissão ao vivo, domingo, 12 de junho – programação

18:00

Transmissão ao vivo da Liga das Nações Sky Sports Futebol / Agora

Noruega – Suécia

Geórgia – Bulgária

20:45

Suíça – Portugal Canal 20 / Media Play e Sky Sports Action / Now

Transmissão ao vivo do gol da Sky Sports Football Nations League

Espanha – República Tcheca

Malta – San Marino

21:00

São Paulo – América MG, Brasíliao, Sportitalia

21:10

Sporting Kansas City – Revolução da Nova Inglaterra, Dazen

21:15

Palermo – PáduaLeague Three, Onze Sports, Rai 2, RaiPlay, Sky Sport Calcio/251, OneFootball

23:00

Cortiba – Palmeiras, Brasileirao, Solocalcio, One Football

uma e meia

Central Córdoba – Boca Juniors, Sportitalia

Não apenas futebol:

A partir das 10h45 Superbike GP Made in Italy e Emilia Romagna Tv8 / SKY / NOW

13:00 F1 RACING SKY / AGORA

13:00 Moto X2 GP da Alemanha no Eurosport

14:55 Um passeio pelo Dauphiné no Eurosport

15:00 Murray – Berrettini 250 . Stuttgart Final

16:30 Tour da Suíça no Eurosport

18:45 Grande Prêmio da Indycar de Road America SKY / NOW

20:00 Argentina – Liga das Nações de Voleibol Italiano Masculino SKY / NOW

20:20 Corrida 3 AC Milan – Virtus Segafredo, no Eurosport

22h00 Grande Prêmio de Atletismo em Nova York SKY / NOW

Sky Sports Show

A oferta Sky Sports é dividida em dois pacotes de Sky Sport e Sky Calcio que podem ser ativados com o pacote básico Sky TV: 14,9€ por mês (Escolha a opção inteligente) Inclui séries de TV e entretenimento.

Pacote Sky TV + Esporte A um custo mensal de € 30,9 Inclui 121 partidas da Liga dos Campeões (incluindo a italiana; todas, exceto a partida de quarta-feira, disputada na Amazon), toda a Liga Europeia e Liga de Conferências, Fórmula 1, MotoGP, NBA e todos os outros esportes. O custo do Sky Calcio 5 euros por mês Inclui futebol internacional (Primeira Liga Inglesa, Liga Francesa, Liga Alemã, Zweiti, jogos de equipas estrangeiras em Taças da Europa), Segunda Divisão, 8 jogos da Serie A e 3 jogos da Serie A por sua vez exclusivamente.

esportes agora

Sky Sport transmite com Atualmente. A plataforma de streaming oferece uma oferta de 14,9€ por mês e inclui todo o conteúdo dos pacotes Sky Sport e Sky Calcio, num preço promocional de 9,99 no primeiro mês.

Mostrar DAZN

No DAZN por 29,99€ por mês, todos os jogos da Serie A e Serie B, La Liga, toda a Europa League e os melhores da Conference League, além da MLS, Moto GP e muito mais. O DAZN também tem um acordo com a TIM que tem uma oferta TIMVision que inclui DAZN e Inifnity+ com a Liga dos Campeões a 29,99€ por mês durante 12 meses. Mas em breve tudo vai mudar, novos preços chegarão.

Eleven Sport show Série C

Casa de Siri Si Ho onze esportes A plataforma de streaming também está disponível através do aplicativo, onde você pode assistir a todos os jogos da liga com uma oferta mensal por 7,99 euros ou uma oferta anual por 59,99 euros. Eleven Sports também é um canal na Amazon.

os outros

Canais Infinitos do Mediaset / Mediaset É grátis, Infinity + com Champions League custa 7,99 euros por mês (mas no momento é inútil para esportes). A série B está ligada Ajuda ao vivo Que tem um plano anual a partir de 49,99€ e um plano mensal a partir de 9,99€. no momento Mola TV É grátis, você só precisa se registrar. OneFootball oferece streaming gratuito.

