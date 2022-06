Todos os adiantamentos de 13 a 17 de junho de 2022

As tramas dos novos episódios da novela vão ao ar no Rai 3: Double Date a partir das 20h25, marcadas para as terças e sextas.

começa de novo colocar ao solCom uma nova semana cheia de datas Rai 3. Vamos descobrir todas as tramas e prévias dos novos episódios da série de 13 a 17 de junho de 2022. Terça-feira, 14 de junho, está programado para ser anel duplo (para recuperar aqueles que não foram transmitidos na quinta-feira passada), bem como para sexta-feira 17, desde quinta-feira 16 Como não vai transmitir. Nessas ocasiões, a data é marcada a partir das 20h25, enquanto no resto da semana a série será transmitida no horário habitual das 20:45.

segunda-feira, 13 de junho

Katia Chiara a ajuda a lidar com isso com dificuldade resolução: Ela não vai pedir a Nunzio para esperar por ela enquanto ela estiver na prisão, então ela terá que deixá-lo. Depois de uma briga furiosa com seu irmão Ricardo e Nunzio, Steven irá para casa VirgíniaE entre os dois, a paixão vai explodir novamente. Raffaele luta para esconder seu país SegredoOrnella e Renato acham cada vez mais estranho. Cerruti finalmente consegue encontrar forças para fechar com Sarti e sair novamente.

Terça-feira, 14 de junho (episódio duplo começa às 20:25)

Episódio 1: Nunzio não está disposto a desistir de Chiara e do amor que sente por ela: ele terá um contra-sugestão para a menina. Stefano e Virginia precisam esclarecer o que aconteceu ontem à noite, enquanto Ricciardo tenta restabelecer gradualmente o contato com Rossella. Terna simpatia entre os jovens Jimmy E Christina passará por um severo teste em uma ocasião “oficial”.

Episódio 2: Rossella e Ricardo parecem destinados a não encurtar a distância: a garota quer manter seu relacionamento apenas em um nível estrito Profissionais. Nunzio volta a refletir sobre a chocante proposta de Chiara. Enquanto isso, almoçando juntos, Balsa e Larra Eles parecem estar redescobrindo sua cumplicidade clássica, enquanto Jimmy terá que superar um grande desafio enquanto come a refeição na casa de Ferry.

Quarta-feira, 15 de junho

Apesar de todas as tentativas de se manter indiferente, Marina ficou atordoada com a perspectiva de Roberto se aproximar de Lara. Claro Ele consegue realizar seu sonho com Nunzio, enquanto Michele começa a não tolerar o comportamento de Ricardo em relação à filha Rosella. Enquanto isso um explode nova discussão Entre Michaela, Nico e Renato também sobre a educação e independência do jovem Jimmy.

quinta-feira, 16 de junho

quinta-feira, 16 de junho de 2022 colocar ao sol não vai transmitir Para abrir caminho para o atletismo: direto de Oslo haverá a sexta etapa da Liga Diamante (também Marcel Jacobs na pista).

Sexta-feira, 17 de junho (episódio duplo começa às 20:25)

Episódio 1: Raffaele recebe um terrível novo aviso por Lilo Valsano. Enquanto isso, Filippo e Serena discutem a proposta de Chiara para se tornar CEO Grupo Petron. Lara aproveita a gravidez para se aproximar de Roberto, mas Ferry só pensa em Marina.

Episódio 2: Após o acidente de Diego, Rafael forçado sucumbir às ameaças dos criminosos. Enquanto isso, Mariella tenta convencer Cerruti a se distrair para não pensar em Bruno, mas ele pode não ter sucesso. Alberto descobre Clara Ele quer largar o exame estadual e tentará fazer com que ela siga seus passos.

