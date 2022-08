O regresso do Porto Cesario Film Festival: 3 dias entre arte, amor e ambiente





PORTO CESAREO – A poucas horas do início da segunda edição do Porto Cesareo Film Festival, a competição cinematográfica organizada pelo coordenador pró-ambiente Porto Cesareo no âmbito do projeto A-Mare Giovani, cofinanciado pela Presidência da o Conselho de Ministros sob os auspícios e contributo da Direcção-Geral do Cinema e do Audiovisual do Ministério da Cultura.

De 2 a 4 de setembro através de uma viagem imaginária ao longo da costa, passando pelas torres de vigia que guardam a área, a Torre Labello e a Torre Chianca, uma série de eventos de manhã à noite que levarão os participantes a uma aventura entre arte, meio ambiente, beleza e história graças ao trabalho dos diversos colaboradores da exposição, coordenados pela Diretora Artística Anna Severoli e pelo orientador Mino Buccolieri.

“Este festival une as diferentes nações do mundo através da fluidez do mar – explicam Severoli e Buccolieri -. É um evento que fala de culturas que se cruzam e constroem pontes de paz, num momento histórico em que precisamos isso mais do que nunca.”

programa completo

sexta-feira, 2 de setembro

“Rostos e olhares além das fronteiras”

Exposição fotográfica de Francesco Congedo na sugestiva varanda de Torre di

São Tomás. Acompanhado durante toda a duração do festival.

A partir das 17:00

Receber, gravar e chamar os finalistas e uma breve saudação

Dos organizadores, obrigado. Inscrição para Festival de Cinema

Iniciativas para apoiar:

Jikan – Talentos da Apúlia – Chamada para Artistas

Uma iniciativa destinada a artistas e profissionais da criatividade, além de uma série de

Eles poderão usufruir de um espaço de tempo dentro da programação do festival, para atuar e mostrar seus talentos em um dos mais memoráveis

Comentários de Salento. A seleção inclui o compartilhamento de três categorias:

artistas (dançarinos, filmagem, circo); músicos (solistas ou coros); autores,

Cantores e poetas.

Construir um comercial

Uma iniciativa promovida pelo município de Porto Cesareo com o apoio da

Especialistas, eles escolherão o projeto mais convincente para sua produção que você descreve para eles

As melhores propriedades da Marinha Polinésia.

Tik Tok vira!

Uma iniciativa com o apoio e patrocínio do Instituto Integral de Porto Cesareo. Conteúdos produzidos e criados por alunos com a rede social mais popular entre as novas redes sociais

Gerações vão, através de um trabalho subsequente com curadoria de profissionais, tornar-se material promocional do Festival de Cinema do Porto Cesario.

Festival de Cinema de Clorofila

Veja a cooperação.

a partir das 21h00

Apresentações dos trabalhos dos finalistas do concurso. Para acompanhar as previsões de negócios

Filmes do Chlorophyll Film Festival.

sábado, 3 de setembro

A partir das 10h30

Espunular

Uma excursão guiada pela natureza para descobrir o “Palude del .”

Conte e Donna Costera “de Porto Cesário.

Encontro e saída às 10h30 do Centro de Visitantes Torre Labello;

– Reserva obrigatória | máximo de 25 participantes;

Duração 2 horas | estrada acessível;

– Informações (Whatsapp ou SMS): Giorgio D’Andria (347.7946680);

– Recomenda-se o uso de roupas confortáveis, calçados esportivos fechados e chapéu

Oculos escuros. Leve também protetor solar.

torres de rede

Visita guiada à torre costeira Torre Chianca contendo o Centro Primo

Resgate de tartarugas marinhas e exposição arqueológica dedicada ao mar “Raiz,

Merci e Navi: A história continua.”

– 2 rondas de visitas: 1ª ronda, 10h30 | Segundo período: 11h30

– Reserva obrigatória | máximo de 10 participantes por turno;

– Informações (Whatsapp ou SMS): Simone Orlando (327.0536798) | David Vadaka (389.4709142).

Das 17h30 às 19h30

O paraíso subaquático de Porto Cesareo: usando novas tecnologias

Narração audiovisual multimídia do patrimônio submerso

Mesa Redonda sobre Arqueologia e Cinema, pela Professora Rita Orima

(Professor de Arqueologia Subaquática da Universidade de Salento) e M. Italo

SPADA (CETMA – Centro Europeu de Pesquisa em Tecnologias, Design e Materiais).

A partir das 21:00

Apresentações dos trabalhos dos finalistas do concurso.

domingo 4 de setembro

Das 10h00 às 11h30

Visita guiada ao Museu de Biologia Marinha “Petro Parenzan”

Patrocinado por Francesca Lombardo.

Informações (Whatsapp ou SMS): 328.4462300;

Duas rondas de visitas: Ronda 1, 10h00 | segundo período, 10h45;

Reserva obrigatória | Máximo de 6 participantes por turno

Das 17h30 às 19h30

Comer com os olhos: a importância da arte culinária no cinema e nas séries

TV contemporânea, programa de culinária no novo reality show

Gastronomia no cinema de animação, a obsessão social de fotografar pratos

Patrocinado por Fiorella Peroni (Presidente da Academia Gambero Rosso em Lecce e

City of Flair) e o Professor Luca Banderali (Professor de História do Cinema,

Barragens – Universidade de Salento).

A partir das 20h30

Noite de encerramento com homenagem aos vencedores.

Todos os nomes dos finalistas

curto

– Grande por DANIELE PINI, Itália

Passos no Vento por Maya Sanbar, Vaja Mello, Gustavo Leal, Reino Unido

Big Oak por Maria Jimenez Cavallo, Itália

– Klod por GIUSEPPE MARCO ALBANO, Itália

Carlo Alessandro Argentino Challenge, Itália

Linha da vida: Irmãos que prenderam a respiração de Abdullah Şahin, Turquia

– Nina, Lily e O Marie Di Maria Giulia Mottolo, Itália

– Venda por Anna Rica Zacali, Hungria

– Reimagine por GIANLUCA MANGIASCIUTTI, Itália

– Tito de Laura Longo, Itália

– 31 em Beatrice Pradal, França

– Misterioso por Johnny Tommenen, Finlândia

pequenos tribunais

Damasco Mattia Teresa, Itália

– Bobe faz peixe gevilt da TZVI KOGAN, EUA

– Can Suyu, Água é Vida de ANIL GÖK, Turquia

– Green por Ariel Cohen, Louis Florian, Theo Fratisser, Camille Poirez, Eloise Thibault, França

– Casa Hamid Azizi, Irã

– O Velho e o Mar de EYLÜL YARKIN, Turquia

– Big Daddy, I’m Little de ANYA RU, MASHA RUMYANTSEVA, Itália

– O Meteorito A Tartaruga e a Rapariga de Gonçalo Viana, Portugal

documentários

– How Blue Is Your Ocean Blue by JOE PISCIOTTA, EUA

A longa rendição dos pescadores de Noemi La Barbera, Itália

– A Missão Eurydice por Marco Spinelli, Itália

– Se ‘ilgiadora de sus tempus por FILIPPO BIAGIANTI, Itália

– Mãe Terra por Fabio Lilly, Itália

– Women of the Wild por Molly Ferrell, Jay Callahan, EUA

jurados

Celeste Casiaro: Muse, atriz e tradutora de curtas-metragens que a leva a festivais de todo o mundo, de Sundace a La Mostra di Venezia. Nomeada para o Prêmio Nastro d’Argento como Melhor Atriz em 2014 por “Na Graça de Deus”, ela é uma artista muito conceituada na Itália e no exterior.

Virginia Panzera: Professora audiovisual. Autor, editor e assistente de direção de algumas das produções mais importantes da Itália, como Rai, Endemol e Sky

Niccol Carnemio é professor de Direito de Navegação e Transporte na Faculdade de Economia da Universidade de Bari. Comunicadora científica e consultora Rai1 para Linea Blu

Gustavo Caputo: Advogado, Ator e Produtor Cinematográfico Saietta, fundado em 1999 com Edoardo Winspeare, que em quinze anos produziu longas e trinta filmes entre documentários e curtas.

Luca Banderali: Professor de Cinema na Universidade de Salento e ex-membro do Conselho de Administração da Puglia Film Commission, crítico de cinema, editor e autor de cinema, teatro e televisão.