lá instituição Amplificadorcriança No início de 2020 marca o 70º aniversário do Grupo Amplifon, líder global em serviços e soluções de cuidados auditivos com o objetivo de capacitar as pessoas para alcançarem o seu pleno potencial na vida, com especial atenção às pessoas idosas em risco de marginalização. Expande o seu âmbito de trabalho para além das fronteiras nacionais para chegar a Portugal, com A Projeto de inclusão social: Na verdade, a organização sem fins lucrativos afiliada ao Grupo Amplifon abriu hoje Projeto “Olá!” Em três residências de saúde na zona de Lisboa, para ligar os hóspedes idosos às instalações, criando oportunidades de entretenimento e socialização para os mesmos.

A Fundação Amplifon chega a Portugal com o projeto “Ciao!” Pela inclusão social dos idosos

A iniciativa foi apresentada hoje na residência do Centro Social Paroquial de Nossa Senhora de Porto Salvo: “Temos também o prazer de lançar os projetos da Fundação Amplifon em prol da inclusão social em Portugal. Há mais de três anos que a nossa Fundação desenvolve iniciativas para apoiar pessoas que correm o risco de ficar para trás, com particular referência aos idosos das suas comunidades. A entrada em Portugal é o primeiro passo de um processo de internacionalização que visa levar os projetos de inclusão social da Fundação para outros países onde o Grupo Amplifon opera, consistente com o ADN inovador e global da nossa empresa.“, comentou Susan Carol Holanda, Presidente da Fundação Amplifon.

Projeto “Chow!” Nascido em Itália em 2020, em plena pandemia, para superar o longo isolamento a que eram obrigados os hóspedes das residências de saúde, e facilitar a manutenção do relacionamento com suas famílias Oportunidades de recreação e entretenimento. A iniciativa consiste em dotar as estruturas de um sistema de videoatendimento com a mais elevada qualidade de áudio e vídeo, de forma a permitir uma relação plena e emotiva entre os idosos e os seus familiares, bem como incentivar novas oportunidades de Participação ativa através do uso de conteúdo (Teatro, música, yoga, passeios virtuais e muito mais). Cerca de 100 idosos participam nesta primeira fase do projeto em Portugal.

lá Consultor administrativo da Amplifon Foundation, Maria Cristina Ferradini (na foto), apontando para: “Decidimos iniciar um projeto Ciao! Em Portugal, com base na experiência de sucesso que temos em Itália, onde em pouco mais de três anos envolvemos cerca de 200 lares de norte a sul do país e cerca de 20 mil idosos. Esta iniciativa, que envolve também voluntários do grupo Amplifon e está aberta a todas as estruturas que queiram participar, demonstra como, graças à combinação virtuosa das novas tecnologias e da criatividade, é possível criar novas oportunidades de relacionamento e integração social para as crianças. . Nossos idosos, especialmente aqueles que vivem em alojamentos de saúde“.