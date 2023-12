“Viva a Itália antifascista.” Grite para o Teatro Prima della Scala

Foi uma noite incomum lá Antes das escadasQue abriu a temporada de cooperação este anoDon Carlo, dirigido por Riccardo Chaili. Isto é incomum porque fica no camarote real, onde costuma sentar-se o Presidente da República Sérgio MattarellaQuem não pôde vir para o Senado vitalício Liliana SegreEle se senta ao lado do prefeito Giuseppe SalA, e próximo ao Presidente do Senado Inácio La Rosa. Incomum para os gritos vindos da galeria, “Não ao fascismo” antes do hino Mamili e “Viva a Itália antifascista” Seguido de aplausos. Incomum para doença de Bass Michel Bertossi Que continuou a atuar apesar dos problemas de som.

ANSA ANSA O espectador que gritou “Viva a Itália antifascista” foi identificado por Digos “Comecei a rir. Eles me prenderiam se eu gritasse: ‘Viva a Itália fascista'”.

“Tenho saudades do Mattarella. Não tenho irmãos nem irmãs, mas amo-o como a um irmão”: Então Senadora vitalícia Liliana Segre Falando em Prima della Scala, ele se senta no lugar que normalmente pertence ao chefe de Estado. Ela acrescenta: “Adoro muito a noite. Sou frequentadora assídua do La Scala. Fui à exposição e desci lentamente até as bancas”. “Este ano, o prefeito La Rosa me pediu para ir ao camarote real”, conclui. Sinto falta de Mattarella. Ele sempre me convidava para o camarote real durante os intervalos. Não tenho irmãos ou irmãs, mas amo-os como a um irmão.” “Todos querem sentar-se ao meu lado? Bom, graças a Deus”, disse ainda o senador ao entrar no Scala acompanhado do prefeito de Milão Giuseppe Sala Ele foi recebido com calorosos aplausos.

Treze minutos de aplausos Pela peça Don Carlo de Giuseppe Verdi, dirigida pelo Maestro Riccardo Chailli e dirigida por Luis Pascual, que abriu a temporada do Teatro alla Scala. Quando o gerente saiu houve alguma desaprovação junto com alguns gritos de “boo”.

Liliana Segre em Sala com o prefeito de Milão, Sala



Ele ouviu um grito isolado “Não ao fascismo” e “Viva a Itália antifascista” no La Scala imediatamente após o hino Mamili Interpretada pela orquestra de teatro dirigida por Riccardo Chailly. “Se alguém vem ao La Scala para gritar ou ao Ambrogino para assobiar, tem um problema”, disse o vice-primeiro-ministro Matteo Salvini Ele comentou sobre os gritos. Ele acrescentou: “No La Scala você vem para ouvir, não para gritar”, considerando que a ópera é “linda”. “Não ouvi isso”: Presidente do Senado, Ignazio La Rosa Assim, no segundo tempo, Don Carlo deixou claro que não ouviu os gritos.

“O que não entendi nos debates dos quais não participei foi o desconhecimento de que não sou vice-presidente.”. Eu sou o presidente do Senado. O presidente é quem desce para me cumprimentar. Eu também estive lá ano passado e não desci para cumprimentar ninguém. Eu não era uma alternativa ao presidente. O presidente não estava lá e não havia alternativa”, disse o presidente do Senado à ANSA. Inácio La Rosa No final de Don Carlo que abre a temporada do Scala.

Antes do Teatro alla Scala



No La Scala com reflexão Julia Sichitin e Julia Tramontano E a todas as vítimas do feminicídio: é a escolha de alguns dos convidados da estreia que queriam desfazer a tradição que proíbe a cor vermelha no teatro para enviar mensagem Contra a violência contra as mulheres. Sabina Negria dramaturga, calçou sapatos vermelhos e na frente de Piermarini tirou as chaves da bolsa para fazer barulho a pedido da irmã de Julia Chichetin, enquanto a cirurgiã plástica Dvora Ancona Ela tinha um vestido vermelho feito por Antonio Riva. Entre os convidados está também uma senhora com uma marca vermelha no rosto.

Presidente do Senado, La Rosa, na estreia do La Scala



“Espero uma noite maravilhosa de música”, disse o presidente do Senado Inácio La Rosa Na ANSA no La Scala para a estreia de Don Carlo.

“Dediquei o meu discurso inaugural perante o Senado a Liliana Segre, ela é uma amiga e um exemplo. Ela transmite a memória dos povos e revive através da sua história o que não deveria acontecer no mundo”, disse o ministro de Estado das Reformas. Maria Elisabetta Casellati Chegando ao Scala. “É um espectáculo para o mundo. A ópera é hoje Património Mundial da UNESCO, e hoje assistir a esta primeira apresentação de uma ópera da maturidade de Verdi, que se afasta um pouco da linha dramática, é um verdadeiro prazer, com cantores excepcionais . Uma delícia para o coração”, acrescentou.

“Esta noite espero beleza.” como Patty Smith Após sua chegada à Prima della Scala. Solicitado a comentar a situação política, o cantor e compositor respondeu: “Estou aqui pelas crianças, não pela política”.

“É uma noite muito bonita. Esta é a minha cultura, porque fala da nossa história como espanhóis. Estou muito feliz, é a minha primeira vez aqui e estou muito entusiasmado.” Então o diretor espanhol Pedro Almodóvarchega ao La Scala com o ator Louis Garrel para assistir à estreia de Don Carlo, de Giuseppe Verdi.

“Desentendimentos sempre acontecem no La Scala, todos nós sabemos disso”: entre os primeiros convidados a chegar ao La Scala para a estreia de Don Carlo, Lívia Pomodoro Alivia a polêmica às vésperas da posição das autoridades no Fundo Real. “Espero que esta seja a estreia de um clássico do La Scala”, disse o ex-presidente do tribunal de Milão.

Na Piazza della Scala de Milão, vários grupos de manifestantes reuniram-se por ocasião da estreia de “Don Carlo”. Em frente ao palco, ao lado do Palácio Marino, hasteiam as bandeiras do sindicato popular independente “Cubal”, que, como explicou o secretário Mattia Sculseri, decidiu levar às ruas “a voz dos trabalhadores em vez da voz dos trabalhadores.” Os poderosos e os políticos que estarão presentes no primeiro.” Também esteve presente uma ucraniana com um lenço nas cores da bandeira e um cartaz que dizia “Não aos concertos da cantora Anna Netrebko: a artista ligada ao regime de Putin ”, que subirá ao palco esta noite para fazer o papel de Elisabeth Valois. Além de alguns ativistas que se manifestaram pelo direito à moradia, trabalhadores do mundo do entretenimento também saíram às ruas para exigir verbas rescisórias.

vídeo Protesto do ativista ucraniano Skala: “Netrebko patrocina a guerra”

Reprodução © Direitos Autorais ANSA