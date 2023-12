Transportar jovens é uma necessidade absoluta.

Thiago Pinto, Gerente Geral da Roma, participou do Think Football Summit no Porto, Portugal, onde fez algumas declarações sobre a dinâmica financeira do futebol e do mercado árabe. Segundo Pinto, os dirigentes desportivos estão cada vez mais parecidos com os gestores financeiros e são obrigados a vender jovens talentos para fazer face às dificuldades económicas enfrentadas pelos clubes. “Quando você começa o ano negativo, só tem uma forma de compensar: vender jogadores”, disse o gerente geral.

Pinto falou então sobre o mercado árabe, sublinhando que o que está a acontecer com a Arábia Saudita é semelhante ao que aconteceu no passado com a Premier League inglesa. Segundo o dirigente, a Arábia Saudita tem um objetivo de médio prazo no futebol e devemos nos preparar para esta realidade. Pinto admitiu que a Roma também foi vítima do mercado de transferências árabe, já que um jogador brasileiro foi atraído da equipa por um clube saudita. No entanto, disse não ver problema nesta situação, chamando-a de mero resultado do mercado. Mas o que ele não concorda é que o mercado de transferências continuará após o fim da Copa do Mundo. Segundo Pinto, a Roma não pode competir com clubes como o Al Hilal ou o Manchester City, nem com equipas de nível médio como o Brighton. Portanto, é necessário que nos reinventemos para encontrar alternativas viáveis.

Por último, Pinto falou sobre a metodologia de trabalho utilizada na Roma, sublinhando a importância de criar um ambiente harmonioso entre a formação e o escutismo. Segundo o diretor geral, o clube sabe exatamente que tipo de jogador pode contratar, para que o treinador possa contar com ele em campo. Isto requer inúmeras reuniões para evitar criar a percepção de que o jogador foi selecionado exclusivamente pelo diretor desportivo, treinador ou presidente.

Em suma, as declarações de Thiago Pinto destacam o papel cada vez mais central da dimensão financeira no futebol e a influência do mercado árabe na dinâmica do mercado. Além disso, o Director Geral da Roma destaca a importância de uma cooperação harmoniosa entre treinadores e olheiros, a fim de gerir eficazmente as estratégias de recrutamento de jogadores.

Siga Warner no Instagram: @avvisatore.it