O jornalista espectador que gritou “Viva a Itália contra o fascismo” – Notícias

Um espectador que gritou “Viva a Itália antifascista” antes do início da corrida Prima della Scala foi identificado por Digos. “Eu ri disso e disse aos policiais que eles teriam que me algemar e me prender se eu dissesse ‘Viva a Itália fascista’, mas não”, disse ele à agência de notícias ANSA. Marco Vizzardelli, jornalista de 65 anos que cobre corridas de cavalos e é um grande fã do La Scala. “No meio do primeiro ato, alguém se aproximou e percebi que era um policial disfarçado”, explicou Vizzardelli. “Fiquei um pouco assustado e ele me disse para ficar quieto”. “No final do espetáculo – continua – mostrou-me o seu cartão e disse-me que queria saber a minha identidade, mas respondi que não tinha feito nada de errado e que não fazia sentido dado que estamos em um país democrático.” Estado.” Durante o intervalo “Entrei no lobby e quatro deles me pararam: Disseram-me que eram do Digos e que deveriam me reconhecer. “Não faz sentido”, repeti, depois ri e expliquei: “Eles terão que me algemar e me prender se eu disser ‘Viva a Itália fascista’”. Eles começaram a rir também, mas me disseram que tinham que fazer assim. Depois tiraram uma foto da minha carteira de identidade.” Vizzardelli explicou que é um grande fã do La Scala: “A metade da minha vida que não passo seguindo cavalos, passo acompanhando a música e o La Scala”.

"Acho um pouco chato ser reconhecido e não posso deixar de suspeitar que estamos no limiar de um estado quase fascista." A afirmação foi de Marco Vizzardelli à agência de notícias italiana ANSA, que ontem gritou da galeria o hino de Mameli "Viva a Itália Antifascista" na estreia do La Scala e foi então reconhecido por Degos.

“Não sou um comunista sério, no máximo um liberal de esquerda – continua – mas não posso tolerar duas coisas: qualquer vago cheiro de fascismo e qualquer forma de racismo. Como Salvini e La Rossa, que me deixam muito confuso nessas duas frentes”.

Vizzardelli frequenta o La Scala desde os 10 anos e explicou que chegou à estreia de ontem “pensando em ter Liliana Segre no palco com Ignazio La Rossa e Matteo Salvini. ” Houve polêmica alguma e pensei que havia algo a ser feito, mas não sabia o que era.” Antes da execução do hino de Mameli, alguém gritou “Não ao fascismo”, “mas não fui eu – continua Vizzardelli – mas alguém do outro lado da primeira galeria que eu estava sentado nela. E quando acabou o hino, peguei o hino nacional.” Fiz uma pausa e disse: “Viva a Itália antifascista”, mas sem gritar, com calma e serenidade. O antigo superintendente do La Scala, Alexandre Pereira, disse que eu tinha um voz excepcional e na verdade ele ficou aliviado. Mas eu disse algo que era claramente “Eu realmente não esperava toda essa possibilidade”. “A presença de La Rossa e Salvini me incomodou – acrescenta – mas enquanto La Rossa se safava dizendo que não tinha ouvido falar, Salvini se apaixonou por ela como uma pêra, sem saber que isso havia acontecido na história na Prima della Scala.” “Muito pior, ele me fez um favor inesperado e sua reação me convenceu de que eu tinha feito a coisa certa e que faria de novo.”

Vizzardelli não esperava tanto alarido “porque dizer que a Itália é antifascista é evidente e constitucional. Eu realmente não esperava tanto assim”.

Numa conversa telefónica com a agência de notícias italiana ANSA, Vizzardelli explicou que o que disse foi “a consequência lógica de um pensamento prévio completo” e que “coisas muito piores foram ouvidas e ditas no La Scala. É por isso que fiquei surpreso quando o Os agentes do Digos disseram: “Não fiz nada de errado nem fiz nada de errado.” um crime. “Viva a Itália antifascista”, eu disse, o que é uma frase muito comum.

Reprodução © Direitos Autorais ANSA