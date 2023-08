Betty Qadri avança em 31 de agosto: Amina foge de casa – Betty Qadri

série de TV

Aqui está o que vai acontecer no próximo episódio do romance turco com Demet Ozdemir



Na próxima edição de Minha casa é meu destinoNo ar Quinta-feira, 31 de agosto No Canal 5, toda a família se reúne na casa de Mehdi para discutir o caso do filho de Benal. Nermin chega com a intenção de afastar Zeynep e convencê-la a não viver no escândalo, mas sua filha a afasta, dizendo que quer decidir por si mesma. Zainab e Mahdi conversam e ela está disposta a aceitar a condição de filho ilegítimo e não abandoná-lo.

Enquanto isso, Emine foge de casa, deixando uma carta para sua mãe, Sultan, e chega na casa de Faruk, que a recebe de braços abertos. As famílias de Zeinab e Mahdi se reúnem para almoçar e Nermin convida toda a família para passar alguns dias em seu hotel, em sinal de boa vontade para com Mahdi e sua família. Sakina parece chateada. Sultan, sozinho em casa, chora porque Emine a abandonou, rasga a foto da filha e jura esquecê-la.

No episódio transmitido Quarta-feira, 30 de agostoEmine se prepara, mas Sultan, que não sabe com quem vai namorar, começa a fazer perguntas sobre seu novo namorado, às quais a garota responde de forma um tanto vaga. Enquanto isso, Mehdi e Zainab ainda estão afastados. Todos tentam viver suas próprias vidas, até que Zeynep toma uma decisão importante.

Minha casa é meu destino É transmitido de segunda a sexta às 15h45 no Canale 5 e está disponível para transmissão simultânea, junto com outros conteúdos exclusivos, no Canale 5. Mediaset Infinito.

