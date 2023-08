Pegue todos os jogos de futebol por apenas € 14,90 com Sky

Se você gostar futebol Então você não pode perder esta oferta incrível! Ative agora Sky TV + Sky Calcio por apenas € 14,90em vez de 30 euros por mês. Graças a esta promoção muito especial, válida também para clientes existentes, você tem uma rica programação de eventos esportivos, séries de TV, documentários, shows e muito mais. Aproveite-os agora, antes que acabem.

Entre outras coisas, a oferta com desconto é válida para primeiros cursos 18 meses do trabalho. Quando expirar, você poderá renová-lo com o desconto aplicável naquele momento. o que você está esperando? Revolucione o seu entretenimento e finalmente desfrute da sua paixão a um preço incrivelmente vantajoso. para você e toda sua família futebol Direto para sua casa! Descubra o rico pacote que espera por você.

O futebol chega à sua casa com a Sky

Escolha Sky TV + Sky Calcio por apenas 14,90€ Para trazer estádios de todo o mundo direto para sua casa. Assista a todos os jogos das maiores ligas e torneios da Europa por um ótimo preço. Desfrute de grandes programas e das melhores séries de TV italianas e internacionais, inclusive simultaneamente com os EUA. Torne o seu entretenimento especial com este rico alça que inclui:

Equipe Série A 23/24 Com 3 de 10 partidas todos os dias, a Liga BKT e a Série C são concluídas até a temporada 2024/25, Futebol europeu Com os melhores jogos da Premier League inglesa, Bundesliga e Ligue 1 francesa;

série de TV, produções originais, documentários, Exibições Para toda a família, novidades da Itália e do mundo.

Tudo isso com qualidade de imagem e detalhes superiores. E também obrigado céu vai, incluído na oferta, você pode assistir a todos os seus conteúdos onde e quando quiser no seu smartphone, tablet ou PC, mesmo quando estiver offline. Finalmente obrigado por portabilidade transfronteiriçaMesmo se você estiver em trânsito, leve sempre consigo todos os seus programas favoritos. Escolha o conteúdo que deseja assistir na Europa como se estivesse na Itália, sem custo adicional e nos seguintes países:

Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, Croácia, Dinamarca, Estónia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Irlanda, Islândia, Letónia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Baixos, Polónia, Portugal, República Checa, Roménia, Eslováquia Eslovénia, Espanha, Suécia, Hungria.

