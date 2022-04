Oprimido por um carro, muitas fraturas

Poucas horas após o acidente, Massimiliano Caroletti falou sobre a dinâmica do acidente e as condições de saúde em um breve post nas redes sociais.

Algumas horas depois da notícia acidente grave Em que participaram Eva Henger e seu marido Massimiliano Caroletti, este último é quem descreve o ocorrido postando uma breve atualização nas redes sociais.

Condições de saúde dos cônjuges

Uma publicação, que é uma publicação Karolite, tranquiliza, não esconde as graves consequências do acidente, e muda a escala de sua gravidade. Karoli escreve:Aqui na terapia eles não me permitem responder a muitas das mensagens que recebo. As fraturas são muito mais do que estava escrito nos jornais.. mas nascemos lutadores e sairemos mais fortes do que antes.” Em seguida, o empresário acrescenta detalhes da dinâmica do acidente rodoviário, sobre o qual pouco se sabe até agora.

Infelizmente, fomos atropelados por um carro que impossibilitou a ultrapassagem. Muito obrigado pelo carinho! Este post também é para minha esposa que foi levada para um hospital a 200 km de distância. Vamos meu amor, você nunca desiste.

Portanto, a reconstrução inicial da colisão frontal foi descartada, Karoliti se consolidando e desejando felicidades à esposa, assegurando que as duas estejam em dois hospitais diferentes, distantes cerca de 200 quilômetros. No entanto, não há nenhum elemento adicional em relação ao casal a bordo do outro carro, que segundo as palavras do diretor da Novella 2000, Roberto Alessi, sob o qual o homem de 70 anos e outra mulher de 68 conduzem um passageiro Eles perderiam suas vidas.

Sua filha Jeniffer

Eva Henger e seu marido Karoliti partiram em uma jornada para conseguir um cachorro para dar à filha Jennifer, que logo após o acidente postou um post nas redes sociais em que confirmava que estava bem e pedia para marcar a foto. Acabar com os insultos dirigidos a Mercedes Henger, nas mesmas horas que estão prestes a aterrar na ilha dos famosos, onde vai entrar na próxima semana (e está neste momento em isolamento a pedido de medidas anti-Covid). Estas são as palavras da menina: