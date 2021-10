Madres paralelas: o passado de Pedro Almodóvar e Franco na Espanha

Mães paralelas: Penelope Cruz em The Piano Cousin

Em uma das cenas de abertura de Mães paralelas A possibilidade de exumação de restos mortais enterrados em uma vala comum é apontada há mais de meio século: uma questão intimamente ligada à família do herói, Janis Martinez Moreno, a fotógrafa de quarenta anos interpretada por Penelope Cruz. A história da vala comum é uma subtrama que, pouco depois, quase completamente desaparece da trama do filme, mergulhada em uma trama que se desenvolve em torno de temas como maternidade, identidade feminina, relações familiares e como lidar com a perda; Somente em direção ao epílogo, após o encerramento da parábola do título ‘Duas Nações Paralelas’, esse aspecto narrativo ressurgiu com arrogância, dominando toda a última parte do filme desde então.

Histórias paralelas de Pedro Almodóvar

Mães em cena paralela

De certa forma, tal seleção dramática pode parecer quase uma anomalia, pelo menos se considerarmos a produção de Pedro Almodóvar: Os sentimentos, as esperanças e o drama especial das personagens, que sempre estiveram no coração do cinema do realizador castelhano, abrem-se subitamente a um maravilhoso drama colectivo, que é uma espécie de apêndice na história de Janis e dos muito jovens EU. Manso Ferreras (Melina Smit), uma mãe solteira cuja existência se cruza com a da outra mulher. Em suma, em quase toda a sua duração, Madres paralelas apresenta as características do modelo mélo almodóvariano canônico: tanto em termos de estilo, gradação e fluidez na captura dos sentimentos dos heróis, quanto na forma que remete ao eterno paradigma de Douglas Circus revisado com a usual força expressiva dos símbolos e temas dos clássicos. filme feminino.

Mães paralelas: Penelope Cruz em uma cena

Mães paralelas: Penelope Cruz e Melina Smit em Mashhad

Mas quando a relação entre Janis e Anna chega a um ponto de inflexão, entramos aqui no último quarto de hora, pois Pedro Almodóvar abandona o enredo principal para nos levar de volta àquele buraco e, portanto, a um passado familiar pessoal. Penelope Cruz. Sobre este último aspecto, de fato, Almodóvar continuou a chamar nossa atenção várias vezes: um misterioso ancestral mesoamericano; memória da mãe de Hebe que morreu aos 27, assim como seu ídolo Janis Joplin; Alusões ao pai de Anna, que estava, muito tempo atrás, do “lado errado” e a reverência com que Janice instou a menina a reconhecer as responsabilidades da geração anterior. A conclusão do filme coincide essencialmente com esta consciência: uma reimersão – não apenas figurativa, mas literalmente – no abismo em que as vítimas do Franco foram lançadas.

Madres paralelas, revisão: No ventre do passado

Da Espanha franquista à Movida Madrid

Um retrato do ditador Francisco Franco

O nascimento de Pedro Almodóvar, em 1949, coincidiu com o décimo aniversário do Estado espanhol, a ditadura pró-fascista instaurada pelo general no final da guerra civil. Francisco franco. Enquanto o fim da Segunda Guerra Mundial engolfava os regimes totalitários da Alemanha e da Itália, a Península Ibérica permanecia sujeita aos regimes de Antonio de Oliveira Salazar em Portugal e de Francisco Franco na Espanha: duas ditaduras “gêmeas” também governadas pela Guerra Fria a “política de equilíbrio” durou quatro décadas, chegando finalmente ao fim dentro de um ano (em 1974 em Portugal e em 1975 na Espanha). O feroz autoritarismo da Falange, o partido singular e ultranacionalista de Franco, poderia ter levado à supressão implacável de toda a oposição e a um trágico número de mortos de quase meio milhão.

Foto de Pedro Almodovar

Desde 1975, o ano da morte de Franco, uma etapa completamente nova de sua história se abriu para a Espanha. Em 1977 as brigadas foram desfeitas e os cidadãos regressaram às eleições livres pela primeira vez desde 1936, penalizando a entrada na democracia para um país ainda profundamente dividido, mas sobretudo anestesiado por quatro décadas de ditadura. Nesse período, o jovem Pedro Almodóvar realizou uma série de curtas-metragens, em sua maioria de tema interessante, e em 1978 realizou um longa-metragem de baixo orçamento em Super-8: Folle … folle … fólleme Tim !. Em 1980, chega seu primeiro filme: Pepi, Luci, Bom e as Outras Garotas do Set, comédia baseada em sexo, drogas e rock ‘n’ roll que cimenta a parceria com Carmen Maura. Com apenas 30 anos, Almodóvar é o portador perfeito dos chamados Movimento madrileno: um movimento libertário que usa a arte e o entretenimento para se livrar da hipocrisia de uma sociedade ainda contaminada pelo francês.

Madres Parallas, Almodóvar: “A memória histórica ainda é uma questão marcante na sociedade espanhola”

A magia do pecado e o valor da memória

Carmen Moura e Antonio Banderas em A Lei do Desejo

A primeira década da carreira de Pedro Almodóvar oferece um ensaio emblemático para essa corrente cultural: crescendo em uma nação privada de seus direitos civis e subordinada ao clero do regime clerical, em seus filmes da década de 1980, Almodóvar parece desafiar todos os tabus do fanáticos. A província da Espanha. A comédia negra é como a magia enganosa do pecado e o que eu fiz para merecer isso? ou noirs como Matador e The Law of Desire estão tão longe da ideia de cinema “comprometido” quanto você pode imaginar; No entanto, sua natureza subversiva íntima, caracterizada por erotismo explícito, personalidades limítrofes, abuso de drogas, homossexualidade, transgenerismo e efeminação (não esquecendo uma boa dose de anticlericalismo), torna-os atos políticos íntimos, e seu anseio por transcendência é um claro exemplo do que aconteceu depois de Franco. Espanha e sua nova liberdade.

Mães paralelas: não fantasiem com o filme

Mães paralelas: Penelope Cruz e Melina Smit durante uma cena

A seu modo, em suma, Pedro Almodóvar já se conformara com o passado fascista do seu país, embora através de filmes rodados no mundo contemporâneo. Porém, em Madres Parallillas, é necessário retornar à Espanha antes de 1975; Para relembrar memórias dolorosas, mas são necessárias para dar testemunho e advertência às novas gerações. A presença de Anna e sua filha ao lado da família Janice nas cenas finais do filme não poderia ser mais evidente; Bem como a imagem dos personagens caídos na cova como esqueletos de seus parentes, dos “justos” que caíram por oposição ao regime. Celebrar a sua memória, para Almodóvar, significava tentar fazer justiça às suas acções e, talvez, proporcionar algum alívio aos que continuavam a prantea-los, mesmo sem sepultura; Para aquelas avós que, durante toda a vida, não perderam a esperança de ver seus entes queridos reunidos.

Pedro Almodóvar: Os principais temas do cinema entre o desejo e o sentimento