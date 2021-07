Giulia Cavaglia / “No” de Lorenzo Riccardi e a crítica na web: “Scansato un ditch”

O tempo em Giulia Cavaglia Eu só não esperava isso Lorenzo Riccardi Claudia escolheu para homens e mulheres. Porém, o tronista disse-lhe com lágrimas nos olhos: «Para mim hoje não é fácil, é muito difícil. Com você vivi momentos inesquecíveis. No início só tinha os seus olhos, na villa vivi momentos de crise, embora eu tivesse preferido Claudia no mínimo. Aqueles dois dias foram os mais lindos que vivi com você. Quando eu estava sozinho, eu entendi … Não posso deixar de ouvir meu coração que não grite seu nome. ” Aparentemente chateada, Julia respondeu: “Homens simples têm escolhas simples”, garantindo que Lorenzo não apenas não teria “indiferença *”, mas também que sua escolha é uma “escolha de ação”. Palavras que são lançadas na web até hoje. Um espectador escreveu: “Ela que zombou dele, acenou com a cabeça arrogantemente, enquanto ele não a escolheu … Lorenzo evitou o vale.” (Atualizado por Anna Montesano)

Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi ficam juntos / Plano de fundo para escolher للا

“Barrier” por Julia Cavaglia

a história entre Giulia Cavallia e Lorenzo Riccardi No final, não começou. A escolha da tronista na Villa Masculina e Feminina foi Claudia, e esta noite, muito se arma no Canale 5 para a reviver. Mas não Julia, que saiu para jantar. No entanto, Cavaglia acenou com a cabeça para a seleção com uma postagem compartilhada por Elga Enardu. O rosto de ex-masculino e feminino olha para a seleção o máximo possível, comenta as fotos e revela sua preferência por Cavaglia, explicando que “Eu o amei desde o início – e concluí – mas sabemos das coisas então como foram. .. “, referindo-se ao fato de ter escolhido Claudia. Um impulso que Julia nunca deixa de compartilhar novamente. (Atualizado por Anna Montesano)

Escolha masculino e feminino Lorenzo Riccardi / Lee “Depois de dois anos e meio …” (Responder)

Giulia Cavaglia e “Não” Lorenzo Riccardi

O tempo em Giulia Cavaglia De volta como campeão no Canal 5 com uma reinicialização Para homens e mulheres dedicado a escolher Lorenzo Riccardi É transmitido hoje, quarta-feira, 14 de julho, em horário nobre no Canal 5. Julia Cavaglia, durante sua trajetória de casamenteira, colocou em prática seus sentimentos mostrando-se por quem é no dia a dia. Apesar de seu intenso afeto por Lorenzo Riccardi, Giulia Cavallia não tinha a história de amor que queria. Na verdade, embora Lorenzo sentisse muito interesse por ela, ele os favorecia Claudia Dionigi, com quem ainda está noivo. Durante o show masculino e feminino de escolha, Julia mostrou toda a sua decepção com Lorenzo. “Na minha opinião, o coração dela não está gritando Claudia, está gritando no trabalho. Então ele fechou.Julia disse.

Claudia Dionigi “É por isso que estou de volta à Villa Lorenzo Riccardi” / “Entendo …”

Giulia Cavallia depois de homens e mulheres: o amor acabou com Francesco Sol

Depois que a experiência do pretendente com duas de espadas terminar, O tempo em Giulia Cavaglia Ele se tornou um tronista de homens e mulheres. Seu caminho para o trono terminou por escolha Manuel Galliano Com o qual a história dura pouco, e entre eles não faltam acusações mútuas. Posteriormente, Julia se envolveu em Francesco Sol. Os dois viveram juntos Juntos em Milão de novembro de 2019 a julho de 2020.

Renascer com o novo namorado Federico Chimeri

A história acabou oficialmente e hoje Julia está trabalhando nela Federico Chimeri Com quem costuma aparecer nas redes sociais. A última foto é de alguns dias atrás. Longe da televisão, esta noite, os fãs de Julia Cavaglia poderão revê-la em uma réplica de uma experiência importante para ela.

