Não há outras nomeações

o Copa do Mundo 2034 Move-se com mais força em direçãoReino da Arábia Saudita. Na verdade, apesar das intenções iniciais, A Austrália não precisa apresentar seu pedido formal à FIFA. O inglês nos diz isso Notícias da Sky.

Devido às regulamentações impostas pela FIFA, e mesmo faltando 11 anos para a realização do Campeonato Mundial, as associações interessadas em sediar a Copa do Mundo têm à sua disposição Apenas um mês para preparar o pedido Que respeite o protocolo a ser submetido Até 31 de outubro de 2023. Além disso, isso só pode vir de Associações afiliadas à Ásia ou OceaniaDe salientar que todos os outros continentes irão acolher as duas edições anteriores. Em 2026 será a vez da América do Norte (EUA, México, Canadá) e em 2030 será a vez da América do Sul, Europa e África (Uruguai, Paraguai, Argentina, Espanha, Portugal e Marrocos).

Ofertas da Copa do Mundo de 2034 – resta apenas a Arábia Saudita

Portanto, é um caminho bastante íngreme para a Arábia Saudita se ver dessa forma. Sem candidatos concorrentes reais No horizonte, embora tenha chegado muito rapidamente depois de a FIFA ter anunciado que a edição de 2030 seria atribuída a Espanha, Portugal e Marrocos, com três jogos de abertura a serem realizados no Uruguai, Paraguai e Argentina. No mesmo ano, o Reino da Arábia Saudita apresentou a sua candidatura, depois retirou-se, o que estipulava a cooperação do Estado saudita com a Grécia e o Egipto.

As decisões e o calendário escolhido deram origem a diversas alegações de que a FIFA fez tudo o que estava ao seu alcance a favor da atribuição do Campeonato do Mundo de 2034 à Arábia Saudita, excluindo todas as outras federações asiáticas ou oceânicas que, com mais tempo, poderiam tê-lo organizado melhor. Nomeie-os. Apenas pense assim Austrália E Nova Zelândia Eles hospedaram recentemente Copa do Mundo Femininaque o presidente Gianni Infantino descreveu como a versão mais bonita de todos os tempos.

Depois do Catar 2022, a atribuição da edição de 2034 à Arábia Saudita, que agora parece certa, causará entusiasmo. Protestos de associações de direitos humanosPorque alguns direitos humanos considerados fundamentais aos olhos das populações ocidentais não são atualmente reconhecidos na Arábia Saudita. As autoridades do Estado do Golfo já afirmaram o seu máximo empenho em garantir um Campeonato do Mundo inclusivo para todas as culturas das 48 selecções nacionais participantes e não só.