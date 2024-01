“Mas que mal-entendido.” Elinor Casalegno critica Chiara Ferragni

Continue a discussão Portão PandoroEsta é uma questão que tem recebido críticas severas recentemente e inclui: Chiara Ferragni. A empreendedora digital nunca mais voltou a esse assunto, limitando-se apenas a postar um vídeo de desculpas antes de tentar retomar a vida habitual, composta por compromissos e redes sociais. No entanto, através de um memorando emitido diretamente pela sua empresa, ela anunciou que estava disposta a explicar a sua versão dos acontecimentos apenas aos funcionários. Nas últimas semanas, muitos manifestaram a sua opinião sobre este assunto, e agora também Elena Casalegno Ele queria dar a sua opinião. A emissora não se aprofundou no mérito da questão jurídica, exceto em longa entrevista que concedeuAdnKronos Ele queria expressar seus pensamentos sem muitas frases.

Ideias de Eleanor Casalegno

“Mas que erro de comunicação.”. Estas foram as primeiras palavras que Casalinho reservou para o caso Pandoro, ao comentar o vídeo de desculpas que o influenciador cremonês publicou nas redes sociais logo após a notícia se espalhar, causando sensação.“Quando você assina um contrato com uma empresa, você sabe quanto recebe e também sabe que a empresa doou por vontade própria, há seis meses, 50 mil euros para Regina Margherita. Qual seria o erro de comunicação?“Elinor continuou.

“Se tem uma empresa produzindo, obviamente se você mostra sua imagem para essa empresa e recebe além da caridade, você também está trabalhando. Se Ferragni faz campanha publicitária, ela tem liberdade para pedir o que quiser e se tem empresa pagando ela, que assim seja. Mas aqui Há alguma ambiguidade Porque se você fizer stories ou postagens nas redes sociais convidando pessoas a comprar esse pandoro para participar de um projeto de caridade, a questão se tornará ambígua.”, ele adicionou. Finalmente, a facada: “Com a sua admissão, você disse que é um empresário e um empresário que sabe se movimentar; Ela não é uma garota novata. Nós, italianos, temos memória fraca, somos pessoas que esquecem facilmente, para o bem ou para o mal, mas quando se trata de caridade e de crianças, somos juízes muito rigorosos e implacáveis. “Na minha opinião, no vídeo de desculpas, Chiara deveria ter agido da mesma forma. Ela também cometeu um erro. Talvez fosse melhor se ela tivesse escrito uma carta de desculpas, teria sido mais eficaz.”.

Críticas da emissora

Como era de se esperar, Elinor não quis se aprofundar no tema dos processos judiciais, mas não pôde deixar de expressar sua opinião a respeito do comportamento de Chiara Ferragni: “Não sei como isso vai acabar, certamente não pode desaparecer, Toda a sua vida está nas redes sociais. “Ele fez bem em permanecer calado, agora temos que ver como ele pode reconstruir a sua imagem, mas na minha opinião ele sairá deste problema”.. E novamente, como se quisesse dar outra olhada no influenciador, ele disse com voz trovejante: “Você pode cometer erros na vida, o importante é que o arrependimento seja sincero. Erros não podem ser compensados ​​com dinheiro“.

Sobre a irada atenção mediática dada ao jogador de 36 anos, Casalinho explicou: “Isso é verdade, mas devemos lembrar que ela vivia de forma raivosa nas redes sociais, por isso é normal que as pessoas falem dela, para o bem ou para o mal.”. E, novamente, há também espaço para escolhas de Ferragni que Elenoire não partilha; Em particular, a superexposição às crianças Leon e Vitória também Mostre sua riqueza: “É uma questão de bom gosto, e me exibir, pelo menos da forma como fui criado, é um sintoma de grosseria, e é vulgar porque você nunca sabe a posição de quem está na sua frente ou de quem está te seguindo.” “Eu também não concordo em mostrar muito para as crianças. “Nunca mostrei para minha filha e alguns nem sabiam que eu tinha uma filha.”. Então a amarga conclusão: “O mundo da web é lindo, mas cheio de armadilhas. Há anos a polícia postal pede para não postar fotos e vídeos de menores. Qualquer pessoa que trabalha na web sabe muito bem dos perigos que existem. Existem pedófilos e inimigos. e o que você faz? Em vez de proteger seus filhos, você os está alimentando com eles?“.