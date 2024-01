Benedetta Rossi está zangada com ele: “Sinto-me enojada” | Eles pareciam tão felizes juntos, mas desta vez ele foi longe demais

Benedetta Rossi, nunca vi nada assim antes. Sua revolução amarga e cruel. “Estou enojado”, declarou o blogueiro de culinária.

Definitivamente estamos acostumados a ver o lendário Benedita Rossi Ensolarado e sorridente Nas redes sociaisOnde é muito ativo do que na televisão. Então observe isso nervoso E Mal levadoParece estranho para nós. Se já vimos isso por um lado Sofrimento E em lágrimasCom ele Enorme coração inchado de dor Pela partida de entes queridos, Eu a vejo com raiva Isso deixa nossos cabelos em pé.

Para ser honesta, como ela convenientemente se definiu, ela “com nojo“E no fundo dele um fãque é cada vez mais diversosEu sou Muito preocupado Ela e tentou de todas as maneiras Faça-a sentir o amor deles. a O carinho é muito mútuo Ela explica isso de várias maneiras. Primeiro, não definindo-os como não sendo fãs, mas amigos.

Em segundo lugar, faz isso doando-lhes generosamente Dicas de culináriacom muito Receitas simples E degustaçãoPara tentar replicá-lo em suas cozinhas e gostar de mantê-lo com eles também Conexão constante E direto. Por esta razão, como ela repetidamente apontou, ela nunca aceitaria que A Gerencie seus perfis sociais Ela era Agências de marketing.

para Gerencie Ela sempre quis que ele fosse seu marido Marco Gentil E amigos para eles íntimo. No entanto, esta escolha também esconde outro aspecto: Grande simplicidade O que ainda hoje faz parte do cozinheiro. Na realidade, porém, é enorme O sucesso que a dominouResta um Mulher simples E com com os pés no chão.

Benedetta Rossi, chef e blogueira de culinária na linha de frente

Encontramos esta simplicidade, por vezes desarmante, reflectida não só na forma como se apresenta e se dirige ao seu público, como referimos anteriormente, mas também no seu estilo. Escolha receitas para sugerir. a maioria deles Encontramos grupos Nos seus numerosos volumes na área da culinária, embora o mais famoso deles tenha sido publicado em ouroque é o mais recente.

em Outono de 2023 lá russo Ela também apareceu oficialmente como apresentadora do programa Receitas italianas que está sendo transmitido AtualmenteObtendo assim excelentes conselhos. Ela nem parou com o dela Caseiro por Benedetta E com eles Publicações. Resumindo, ele tem muitas coisas para fazer. Porém, neste momento, o que se falava não era dela Trabalhandomas um dos seus humor. Quem a deixou com raiva?

“Estou enojado”, disse Benedetta Odiadores

Como bem sabemos, quando um personagem está muito exposto, e russo Praticamente é, e também pode ser atacado Teclado pretofrequentemente especificado Odiadores. Além disso, deve-se enfatizar Você nem sempre pode agradar a todos É aquele Algumas críticas pode nascer. A verdade é Quando o suficiente é suficienteespecialmente quando Falta respeito.

Justamente por isso, a blogueira de culinária ficou muito irritada e disse que ficou enojada com as palavras de pessoas que… Eles se escondem atrás de perfis falsos. Ou seja, os famosos forjado. Além disso, ela está muito perturbada com o surgimento de golpes online que exploram sua imagem para atrair muitos infelizes para a rede.