Portugal, os primeiros oito meses de 2022 estão em franca expansão nos casinos, mas só em comparação com o ano passado

Foi um verão lucrativo para onze casino português, Que viram suas receitas crescerem ainda em agosto. O regresso à vida normal do país, depois de dois anos caracterizados por quarentena e regras sanitárias rigorosas, deu impulso à actividade dos franchisados, que, nos primeiros oito meses deste ano, atingiu os 162,4 milhões de euros, um aumento de 147 por cento face ao último ano. O mesmo período de 2021. Apesar destes sinais de recuperação, a atividade permanece abaixo dos níveis pré-pandemia. Dados disponibilizados pela Associação Portuguesa dos Casinos revelam que no mesmo período de 2019, as salas de jogo registaram vendas totais de 209,8 milhões, mais 47 milhões do que o alcançado este ano.

as razões – A mudança dos jogadores para o jogo online durante a pandemia, quando os casinos foram obrigados a fechar e limitar os horários de funcionamento, a concorrência da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, o receio dos clientes de permanecerem em casa ou a reduzida atractividade deste entretenimento poderão explicar estas perdas comparativamente ao ano em que foi precedido pela Covid. Neste contexto, está a decorrer o concurso internacional para as concessões das zonas de jogo do Estoril Lisboa e da Figueira da Foz, cujo prazo para apresentação de propostas termina no final deste mês. Até 31 de dezembro deste ano, estas áreas estavam nas mãos do grupo Estoril-Sol (cassinos do Estoril e Lisboa) e da Amorim Turismo (salão da Figueira da Foz).