Amigos 23, Mio sai: “Foi por isso que saí”

A verdade finalmente. Depois de semanas de rumores e dúvidas, Mio resolveu sair no Instagram para contar o que realmente aconteceu com ela. Perto dos feriados Ela e Matthew abandonaram a escola Amici, sem oferecer qualquer tipo de explicação. Mas agora o jovem concorrente revelou, num vídeo social, O que a motivou? Para tomar uma decisão tão difícil. Falou também do papel essencial desempenhado por Maria De Filippi. Nós vemos Detalhes abaixo.





A verdade de Mio

Os fãs aguardavam ansiosamente esse momento. A verdade, nada além da verdade. A saída repentina e inexplicável de Mio e Matthew da escola deu origem a rumores contraditórios. alguns Eles até pensaram assim Mio Ela estava gravidaPor isso, ela optou por se retirar (junto com o namorado) do show de talentos Canale 5. Mas a realidade é completamente diferente.

Por fim, foi a própria cantora quem revelou isso via Vídeo compartilhado Em sua página do Instagram. Saí da Amici devido a um acontecimento inesperado depressãoO que acabou por levá-la a uma escolha “difícil, mas também positiva”. Mio disse aos seus fãs: “Entrar na Amici foi uma salvação para mim, foi realmente uma salvação. Me deu muita confirmação de que eu precisava. Entrei na escola como um Saí disso percebendo não apenas minhas limitações Mas acima de tudo como superá-lo.” Eis o que aconteceu: “Decidi, junto com todos, que seria certo ser honesto, especialmente comigo mesmo. Ouvir meu corpo e minha mente… Continuar nesse caminho de enfrentá-lo sem usar máscaras não faz sentido. Infelizmente, A depressão aparece mesmo nos melhores momentos da vida”.

Então Mio deu um passo para trás. Ele tinha parado de comerSorrir, lutar. Mas depois compreendeu que “é possível desabar, mas é importante falar sobre isso”, e como “os pensamentos sombrios voltaram cada vez mais fortes”, decidiu abandonar a escola. a escolha certa Para fazer isso. Uma ajuda importante também veio do namorado Matthew, que optou por deixar o show de talentos com ela, além de apoiá-la. Mas também Com a ajuda de Maria De Filippi Acabou sendo decisivo. “Quando penso em Amici, penso em Maria, ela é uma mulher maravilhosa que me ajudou e me apoiou em todos os momentos”, diz Mio. “Ela me deu O suporte que preciso Acima de tudo, ele me entende. É por isso que sempre carregarei no coração o relacionamento que temos.”