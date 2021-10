Transmissão tensa da linha para Tg1

Nunca esperávamos ver uma troca de pimenta assim em Rai Uno em uma tarde de domingo. há algumas horas atrásVer Venier NS Francesco Giorgino Eles nos deram uma cortina realmente saborosa para todos os amantes da pequena fofoca. Mas o que aconteceu exatamente?

Mara Venier, como sabemos, nos últimos anos tem perdido um pouco o Trabzon, dizem. O apresentador agora se esforça um pouco para transmitir regularmente, sem erros, atrasos etc. O problema é que muitas vezes eles se veem forçados a aderir a regras rígidas para o lançamento de anúncios e links externos, o que pode causar um pouco de confusão. Por outro lado, quando há um líder mais refinado e meticuloso como Francesco Giorgino, fica claro que momentos de tensão podem surgir.

A troca de que todos falam nessas horas nasce no momento em que, no meio da entrevista com o diretor Farzan Ozbek, Mara Vinier é forçada a lançar uma edição especial do TG1. Mara atira em Cassiara, como costuma acontecer: “Mas é algo muito curto? Me conte algo. Você me deixa assim, ninguém fala, mas que tipo de homem é você? “. A frase, entre outras coisas, é uma citação do famoso show desastre para o leste, quando ela e Katia Ricciarelli Eles tiveram que interromper rapidamente a transmissão ao vivo de Lecce devido a uma tempestade.

Enquanto todos riem, Francesco Giorgino aguarda sua vez de fazer uma atualização sobre o G-20 em Roma, com um olhar mal-humorado que nos diz mais que mil palavras. Nesse ponto, o jornalista abre seu espaço dizendo: “Vamos ser muito curtos, porque certamente não queremos atrapalhar o andamento normal de sua transmissão.” Então Mara Venier tenta falar e cumprimentar seu colega, mas isso continua inabalável: “O meu nome é Francesco Giorgino e sou o anfitrião desta edição especial do TG1, a terceira edição que fazemos desde segunda-feira passada e claro que entraremos na fila por volta das 16h”..

Em seguida, Mara Venier cumprimentou sua colega com uma palavra simples Obrigado a Francesco Giorgino, sem deixar mais comentários. Só Deus sabe o que pode acontecer no próximo lançamento, já que a situação do lado do TG1 parece muito tensa.