“Não quero repreensão de ninguém.”

Rossano Rubicondi morreu sozinho e Pouco se sabia sobre o tumor. uma Histórias italianas o Padre claudio Ele afirma que ficou sabendo de tudo o que aconteceu por meio de um telefonema de um jornalista. Relações entre o ex-marido Ivana Trump Há anos que a família não é a melhor, e o homem explica o motivo expressando dor e raiva.

Rossano Rubicondi, o pai das histórias italianas

«Estamos apenas desesperados Papai explica com olhos brilhantes – Ele falava comigo, embora raramente, mas não me dizia nada sobre o tumor porque era sempre positivo. Ela chamou Rossano de “Boccio” e ele é um pequeno amigo. Ele não estava em conflito comigo, mas com seu irmão, porque ele tentou repreendê-lo e disse-lhe para não fazer certas coisas. Ricardo era mais sério e direto, e Rossano passava o tempo com todo mundo, sem se perguntar se eram mulheres e homens e gays ”. Eleonora Daniel Ele o lembra que essas palavras podem ofender aqueles que lutam para defender o amor em todas as suas formas.

“Este não é o momento de ser repreendido por ninguém.”Ele responde ao pai mesmo que a dor seja tão forte que ele não consegue falar. Ivana Trump também está lutando para se comunicar. “Ele me ligou ontem e estava chorando. Já entendi um pouco porque não sei inglês. Eu a conheci em Roma, nosso relacionamento era excelente. Uma grande mulher, ela também foi uma mãe para ele”Claudio Rubicondi continua. A família tenta devolver o corpo para a Itália, mas Ivana envia um corpo Roberto Alessi mensagem estranha: “Ele me escreveu de maneira muito dura, dizendo-me para ficar fora da questão do corpo.”

drama rosano rubikundi

Os convidados do estúdio conhecem bem Rossano. “Ele sabia há um ano que estava doente e estava buscando tratamentos experimentais porque recusou os tratamentos convencionais. – Adiciona Alessandro Chicchi-Boni – Ele assinou para deixar o hospital e morreu sozinho. ”.

Última atualização: segunda-feira, 1 de novembro de 2021, às 13h



