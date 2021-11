“Alma”, o novo álbum de Gaia, explica cada faixa uma por uma

no álbum Tem tudo a ver com a Gaia tropical, o seu pop contemporâneo, a sua frescura e a sua liberdade de escolha no uso do italiano e do português da mesma forma, na escrita, na letra e no canto.

vamos descobrir, trilha por trilhaO que este lindo projeto diz e como ele “se parece”.

>>>Ele ouve Alma Sua música!

Viagem para dentro e para fora de si mesmo

“em um Alma Há eu, sem gêneros, sem rótulos, há Gaia, para o bem ou para o mal ”, diz o jovem artista.O italiano foi escolhido para as canções mais espontâneas, enquanto o português foi usado para as sílabas com as quais viajam no fundo são as Os temas mais introspectivos e íntimos, em algumas canções eles se entrelaçam. As línguas são transmitidas no mesmo comprimento de onda.

Gaia canta sobre jornadas interiores, explorações de seu próprio universo e almas, experiências vividas, fluxos emocionais e caminhos da mente através de vários padrões emocionais, de alegrias, dores, fracassos e objetivos, demonstrando a pesquisa que entrou no processo de criação do álbum que a representa aqui e agora.

O novo projeto de gravação foi coordenado e escrito inteiramente por Gaia com alguns dos produtores mais influentes na cena musical atual, como Simon Says, Orang3 e Mr Monkey.

Problemas resolvidos por Gaia

Alma Pois Gaia se tornou um espelho além de sua imagem pública, é hora de se ouvir em seus defeitos e com as mesmas forças. É uma viagem de volta à história de uma família criada entre dois mundos nos quais a cantora-compositora se apresenta sem superestruturas e estruturas, fundindo avaliações dos pais de Jorge Ben Jour, Caetano Veloso, Vasco, Nina Simone, Caytranada, Tammy Impala, e Marisa Monte.

As músicas do álbum não seguem lógica, são instintivas na gravidez, pois são cuidadas na produção, tornando o disco básico no conteúdo e ao mesmo tempo experimental no som.

No novo álbum, são muitos os tópicos que Gaia abordou. Há uma natureza tão invasiva e avassaladora como a brasileira, há mulheres, avós, mães e filhas, e as raízes maternas de sua família que a criaram “sem nunca recuar, onde não deveria haver medo”. Não há gênero em Alma, onde não há gênero em Gaia e a inclusão se torna rima, nota e som além da nomenclatura e categorias impostas.

1) Alma

A jornada começa com a faixa-título, uma música na qual muitos aspectos do universo interno da alma de Gaia são selados e o desejo gerado pela liberdade de mostrar todos eles em seu verdadeiro eu é satisfeito. É o mantra que a cantora e compositora repetiu para sair do fluxo da negatividade e entrar em uma música positiva que se tornou a música de abertura do álbum.

2) Ciência

Traz consigo as vibrações e energias positivas para aqueles que desejam limpar a mente removendo a negatividade para que não tenham pensamentos errados.

3) Fita bonfim

O tema da positividade também está presente neste clipe, a declaração de amor dedicada ao encontro de uma alma gêmea. A “fita do bonfim” corresponde a uma renda com pequenos nós que representam os desejos expressos, que só se concretizarão quando os nós forem desatados. A peça é uma chamada para trabalhar ativamente em prol do próprio destino e não deixar que o destino faça tudo sozinho.

4) nuvens de mosquito

Um hino ao sentimento de liberdade que corre nas veias da juventude e que combate o frenesim quotidiano da vida adulta, cuja voz evoca o sabor do fim do verão e a nostalgia que as memórias trazem, um ambiente que também se capta no o vídeo.

5) balanço (com Francesca Michelin e Margherita Vicario)

Gaia canta com dois artistas que partilham, à sua maneira, a mesma devoção artística, formam uma trindade perfeita e apresentam o tema da natureza como fonte de vida e elemento que cria uma ligação entre todas as pessoas.

6) Marina (feat. Gemitaiz)

O tema do empoderamento feminino volta, com outra canção que valoriza o caráter da mulher: aqui Gaia colabora com um artista que encarna um personagem raro, o homem feminista, que não tem medo de fazer da mulher a protagonista e criá-la no todo. sua força e segurança.

7) Okchi e jeans

Uma doce e sincera canção de amor, escrita durante a primeira fechadura, que relembra a exata memória de um ninho de amor vivido com máxima intensidade a cada esquina.

8) louco

A atmosfera do disco muda e Gaia muda com louco, uma música divertida, corajosa e sensual, Gamandu nasceu com J-Lord.

9) tarde

O tema da sensualidade também é abordado à tarde, uma história sobre o lado físico de um relacionamento vivido nas tardes sem obrigações e responsabilidades, quando há tempo para fazer amor e curtir cada momento com cada fibra do seu corpo.

10) Boca (com Sean Paul)

O primeiro single internacional de Gaia acompanha sua leveza e desejo de deixar ir.

11) coração amargo

Esta é a música que o cantor e compositor trouxe para o Festival de Sanremo 2021: é a história autobiográfica da jornada de Gaia entre objetivos, realizações e erros, que é abençoada todos os dias porque a ajuda a crescer.

12) Salina

Aborda o tema do retorno às origens e do amor familiar como refúgio e refúgio, e mostra a conexão entre as matrizes culturais de Gaia, que tem no Brasil e nos “campos de trigo” de Mântua.

13) Você e eu (De Leaf)

Outra característica interessante é a do Selton, banda que compartilha suas origens ítalo-brasileiras com Gaia e com quem também produziu a peça mais próxima das influências culturais sul-americanas, que é um verdadeiro samba em italiano com trechos em português.

14) Paranóia (com Tedwa)

O disco, em que o bilinguismo linguístico e cultural que caracteriza a presença artística do cantor-compositor está presente do início ao fim, termina com duas canções escritas em português do Brasil. Paranuè se orgulha da colaboração entre o Tedua e os ritmos tribais mesclados com as influências underground do artista. Uma peça que celebra uma história de amor com uma nuance cultural adicional que lembra a África.

15º) Estou aqui

Essa música simplesmente não fecha AlmaMas a jornada de desenvolvimento e desenvolvimento técnico começou nova gênese, Diz-nos para sofrermos e ao mesmo tempo nos libertarmos de todos os demônios internos que causam dor.