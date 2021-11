É um confronto entre Alex e Aldo, nomeada Janmaria, Sully, Joe e Nicola

Tudo começa com a festa de Halloween que foi realizada em casa ontem à noite. Zumbis, vampiros, sangue e … alguns beijos proibidos. Esses, por exemplo, são entre Alex Bailey e Soleil. Um beijo que a esposa de Alex não aceitou bem. Mas Alex deve primeiro enfrentar Gianmaria. Ambos foram convocados para a sala misteriosa. Entre acusações mútuas de falsidade ou quaquaraquà, a relação se deteriorava a cada dia. O encontro face a face na ambigüidade não parece levar ao esclarecimento, mas antes distanciar ainda mais as situações entre eles. Alex está convencido de que Gianmaria é “falso”, por outro lado Gianmaria acusa Alex de ser um “ator de todos os tempos”. Mas outros criticam Gianmaria, como Sophie, que o define como um “falso”, que dentro de casa “faz uma caricatura de si mesmo”.

A piada para Jukas O convidado do episódio é Iva Zanicchi. É ela quem brinca com Giucas Casella, fingindo ser a dona de um cachorro interessado em acasalar com a cachorrinha de Casella, Nina. A certa altura, ele ficou irritado e interrompeu o telefonema (falso). Então Iva se revela e Jukas com grande entusiasmo.

Ataque de Alex em ALDO – Na noite de Halloween, Billy ficou bravo não só com Gianmaria, mas também com Aldo Montano, teoricamente seu amigo. Em sua confissão, Alex o chamou para “sair ao ar livre”, “para abrir mão da autoconfiança como campeão olímpico”. Aldo olha o clipe e fica surpreso. Ele ri dela dizendo que na festa “tinha muito vinho”, mas dá para ver que não tinha. Billy tenta se explicar dizendo que segundo ele “sempre quis consertar alguma coisa”, como para evitar desentendimentos. Sully acrescenta a isso dizendo que Aldo muitas vezes tende a não se expor. Acontece que o ataque de Billy começou depois que ele foi informado de que Aldo o chamava de “mentiroso e hipócrita”, o que mais tarde foi verificado, por comparação, ser incorreto. Mas o debate desta noite deixou sua marca e Montano está mais sombrio do que nunca. Espere faíscas …

cibernético diferente Francesca é chamada ao Mystery, onde mostra pela primeira vez uma foto de seu bebê. Cipriani se emociona ao falar sobre a separação dos pais, ocorrida quando ela tinha sete anos. Então, ela viu uma mensagem em vídeo de seu pai, que ela não via há muito tempo por causa de Covid. Francesca então relata vários episódios de bullying que experimentou na escola quando adolescente.

Emoções de Katia – Ricciarelli é convocada ao Centro de Confissão, onde é retomada a discussão sobre seu amado passado, em particular com Alberto Sordi. Em seguida, Alfonso a conecta com Iva Zanicchi, que também tinha um relacionamento com o grande ator romeno. Os cantores trocam memórias e impressões.

COLISÃO FICO-BRUGANELLI – Voltamos ao estúdio onde discutimos a saída de Raffaella de casa, cumprimentando Soleil com “Adeus, vadia”. Bruganelli defendeu Soleil, dizendo que não era um insulto, mas sim uma frase usada nas redes sociais e em outros contextos de forma sarcástica. Raffaella não pensa da mesma forma, mas deseja processar Sulli.

Aldo e Alex cara a cara Durante o período de publicidade, Montano e Billy têm oportunidade de falar, mas não de esclarecer. Montano está angustiado e zangado com a atitude de Alex, que, em vez de ir a ele para obter esclarecimentos, perdeu a audácia de admitir mesmo de maneiras particularmente teatrais. Billy tenta desencorajá-la convidando seu amigo (ou ex …) para rir disso, mas Aldo não parece se convencer …

Alex e Sully, bairro perigoso … – Um clipe no ar captura todos os momentos em que Alex e Soleil trocaram carinhos, abraços, jogos escondidos e até mesmo um beijo de Halloween. Os dois são convidados ao confessionário para comentar os assuntos. Falando em um bom entendimento, Alex diz que há uma química louca entre eles e ainda acrescenta que se ele consegue viver em um relacionamento como esse é porque está com uma linda mulher que disse que quer viver ao máximo. Gf Adventure. Quem sabe o que Delia, a esposa de Alex, pensaria …

A reação de Delia – E por falar em Delia, é mostrado um post do Instagram feito pela manhã. Um post diz “decepcionada e ferida”, acrescentando que o comportamento de seu marido “nos últimos dias” “a fez hesitar”. Alex tenta tranquilizá-la e diz a ela que não há mais nada.

Árbitro de TV – Carmen, Francesca e Gianmaria são convidadas a acordar para ouvir o veredicto da transmissão. O público favorito decidirá o destino dos outros dois. Carmen Russo foi a personagem mais votada. Ela tem que decidir a quem deve e escolhe Gianmaria enquanto Francesca é salva.

Sophie e a relação com o pai Codegoni é chamado de mistério. Fala-se de seu relacionamento com o pai, que não foi totalmente resolvido. Apesar de estar tão perto, Sophie admite que não o fez se sentir básico muitas vezes e que ela nunca disse a ele para considerar isso um ponto de referência. É por isso que ele quer se desculpar. Ela é tocada com uma mensagem de voz de seu pai e é transmitida. Mas as surpresas ainda não acabaram. Sophie vai ao parque e encontra seu pai congelado.

O compromisso – Começamos declarando o sistema imunológico, e são seis: Geocas, Manila, Aldo, Manuel, Katia e Alex. Soma-se a isso a escolhida por Sonya e Adriana, Francesca. Todos os itens inomináveis ​​em Superled são então convocados, incluindo Gianmaria, que já foi nomeado. Começamos com Joe, que votou em Soleil, e, em vez disso, Nicola nomeou David. Sophie também votou em Soleil, que também leva a indicação da princesa. Em vez disso, a voz de David Sophie. Sulli volta a votar em Joe, enquanto Mirjana escolhe Sophie. Gianmaria desliga e liga para Jo.

Pirâmides – O primeiro é Manila, que vai ao centro de confissões e se chama Nicola. Katya, por outro lado, agarrou um negro e também votou de forma clara em Nikola. Também está claro que Aldo menciona o nome de Sully. Por outro lado, Alex vai ao centro de confissões e liga para Joe. Francesca empatou em vermelho e chamou Nicolas. Carmen também pinta de vermelho e por reconhecimento é chamada de Sully. Antes de ouvir as duas últimas nomeações, Alfonso Soleil pediu desculpas a Gianmaria por uma expressão que usou em uma semana realmente ruim. Concluem as nomeações: Manuel vai ao confessionário e nomeia Mirjana, tal como Jucas. Estou trabalhando na TV: Gianmaria, Sully, Joe e Nicola.