O Socios.com está comprometido com o futebol em Nápoles. Em breve o primeiro fan code $ NAP

SSC Nápoles Na parceria com Chili’sE O provedor líder de blockchain na indústria de esportes e entretenimento anunciou que eu Código de fã NAP $ No aplicativo de interação de fãs Socios.com.

eu Código de fã NAP $ Eles são ativos digitais colecionáveis, cunhados na Chiliz Blockchain, que fornece aos proprietários desses tokens direitos exclusivos. O NAP Fan Token vai garantir aos fãs do Napoli em todo o mundo um acesso sem precedentes ao clube.

As oportunidades de participação para detentores de NAP Fan Token $ incluirão a capacidade de votar em uma variedade de iniciativas participando de enquetes interativas que serão realizadas no aplicativo Socios.com.

Além disso, os fãs poderão testar suas habilidades contra outros fãs ao redor do mundo, participando de jogos, competições e competições, escalando tabelas de classificação globais e ganhando prêmios, vantagens e experiências reais e digitais relacionadas ao clube. Ao fazer login e registrar-se no aplicativo Socios.com, os fãs também podem acessar conteúdo exclusivo e experimentar a geolocalização do Socios.com, a funcionalidade AR.Token Hunt“

Detalhes serão revelados em breve sobre quando NAP Fan Tokens será lançado, bem como preço e oferta. Com mais de 1,2 milhões de usuários em todo o mundo, Socios.com é uma plataforma direta ao cliente (D2C) que usa tecnologia blockchain para fornecer principais organizações esportivas com as ferramentas para envolver seus fãs em todo o mundo.

Mais de 90 clubes importantes foram vinculados ao Socios.com, incluindo Barcelona, ​​Paris Saint-Germain, Juventus, Milan, Atlético de Madrid, Manchester City, Inter de Milão, Arsenal e as seleções de futebol da Argentina e Portugal, também como um número das melhores equipes da Fórmula 1, esportes eletrônicos e críquete.

A parceria com o Socios.com é mais uma oportunidade para o SSC Napoli alcançar e interagir com seus fãs ao redor do mundo de maneiras novas e inovadoras. As pesquisas e atividades de engajamento que o Napoli estabelecerá com o Socios.com ajudarão a aumentar a presença da marca do clube internacionalmente e fortalecer as relações diárias com a base de fãs global.

Serena Salvoni, diretora de desenvolvimento internacional, del Napoli Ele afirmou: “Essa parceria é especialmente valiosa para nós, pois Socios.com é uma marca inovadora, cada vez mais envolvida em projetos globais e impulsionada por objetivos de engajamento de fãs. Estamos constantemente em busca de novas ferramentas e novas maneiras de fazer nossos torcedores se sentirem parte do clube, desenvolvendo atividades digitais onde possam fazer sua voz ser ouvida diariamente. Socios.com nos ajudará a fazer isso e estamos ansiosos para trabalhar em estreita colaboração com nosso novo parceiro e encontrar ideias exclusivas de revitalização.“

Alexander Dreyfus CEO da Chiliz e Socios.comEle afirmou: “O Napoli é um clube de renome mundial, com uma história ilustre e um torcedor orgulhoso e apaixonado. Estamos ansiosos para criar oportunidades sem precedentes para interagir com os fãs do Partenopei em todo o mundo.

“O anúncio de hoje traz nossa lista de seis times de parceiros da Série A; isso significa que mais de um quarto dos maiores clubes da Itália estão agora usando nossa plataforma para aprimorar a experiência dos torcedores por seu apoio global.

“Construímos uma presença muito forte na indústria esportiva italiana, mas nossa missão de transformar torcedores passivos em participantes ativos na Itália e em todo o mundo continua. Há muito o que fazer.” (Fonte: SSC Nápoles)