De respostas móveis horas antes da morte

Reconstrução das horas antes da morte. Analise os contatos do celular em sua casa no bairro Aurelio, em Roma. Esclareça as causas da morte e qualquer uso de drogas. A investigação com o Ministério Público de Roma prossegue neste sentido em relação ao trágico fim do ator Libero De Rienzo, que foi encontrado por um amigo na noite de quinta-feira. e que os amigos da Mamiani High School estão chorando e lembrando que são “doces e cheios de vida”.

Por enquanto, a primeira peça a ser consertada é a hora e o dia exatos da morte. De acordo com uma avaliação preliminar, que deve ser confirmada por uma autópsia que será realizada nos primeiros dias da próxima semana, o artista napolitano teria morrido 24 horas antes de sua descoberta. Além de um exame externo do corpo, juízes do Ministério Público Capitolino solicitaram exames toxicológicos. Por meio dessas investigações, cujos resultados aparecerão nas próximas semanas, será possível verificar se o herói do filme “Fortapasc” se drogou. Sobre esse ponto, a família afirmou que o jovem de 44 anos não usa drogas há muito tempo. O objetivo do detetive é “identificar” as 48 horas que antecederam a morte de Di Renzo. Nesse contexto, respostas importantes virão da análise do smartphone do ator. O telefone será analisado para verificar quais contatos De Rienzo teve nos últimos dias.

Ao mesmo tempo, os investigadores afixaram lacres de casas e ouviram alguns vizinhos e testemunhas para obterem itens úteis para a investigação daqueles que se encontraram ou tiveram a oportunidade de falar com o ator antes da conclusão trágica. Uma morte que chocou os amigos de uma vida, amigos da Mamiani High School: “Ele foi muito gentil e cheio de vida, engraçado, sempre foi uma piada pronta” e realmente personificou o espírito e a alma de Nápoles, diz Martina Luisiti, uma ex-aluno do ensino médio nos mesmos anos que Libero di Renzo, nascido em Nápoles, mas depois cresceu na capital. Martina agora mora na Inglaterra e anos atrás abriu o grupo no Facebook “Liceo classico statale Terenzio Mamiani” para encontrar seus colegas de classe. “Ele sabia ler as pessoas, era sensível, mas também forte, um verdadeiro amigo”, disse Martina à ANSA, reconhecendo que sua primeira paixão foi especificamente por Piccio. Os amigos de Libero De Rienzo, que choraram seu desaparecimento, lembram-se dele como um menino muito inteligente. Ele lia muito e estava na vanguarda do compromisso social e político dos famosos anos escolares e carreiras de Mamiani. “Estamos chocados que uma pessoa animada com um sorriso pronto seja como Bechio não pode morrer. Estamos chocados com sua morte – continua Martina – porque é simbólica. Na verdade, representa tudo o que Mamiani foi para nós: estudo e diversão, compromisso político, amizades que duram para toda a vida. ”

Libero de Renzo Aos olhos de seus colegas de escola, ele não mudou até se tornar um ator famoso. “Ele era ótimo e imortal e subiu ao palco para cumprimentar David Donatello e começou a falar sobre os problemas do mundo e o fluxo de sangue em outros países distantes de nós”, diz Martina. “Uma voz que ainda posso ouvir no quintal”, escreveu ela no grupo de Katrina no Facebook, lembrando-se de sua colega de classe. Outra pessoa evoca o sorriso e a jaqueta verde camuflada do Picchio, enquanto outra evoca educação e empatia. Picchio é lembrado por todos, não apenas seus colegas de classe, mas também de outros departamentos, professores e até mesmo alguns pais. “Um dos melhores anos se passou”, escreveu Chiara no grupo do Facebook. Marta acrescenta: “Fecho os olhos e o vejo feliz na escada de Mamiani, brincando com todos, como se o tempo nunca tivesse passado”.

