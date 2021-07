Michael Gargiulo, estripador de Hollywood, condenado à morte – Corriere.it

A partir de Massimo Gaggi

O julgamento contou com a presença do ator Ashton Kutcher, que namorava Ashley Ellerin, uma das vítimas. A sentença não será executada porque o governador Newsom interrompeu as execuções

Uma sentença de morte que nunca será executada porque não existe uma forca na Califórnia desde 2006 e dois anos antes do governador Gavin Newsom Ele decidiu tornar essa parada permanente. mas também Série de assassinatos, estes são de quadrado em hollywood, o que poderia ter sido evitado se Michael Jargello Ele foi acusado do primeiro assassinato quando tinha apenas 17 anos em Glenview, na cidade de Illinois, perto de Chicago, onde nasceu. em 1993 Tricia PacchioGargiulo, 18, foi assassinado na escada de uma casa a um quarteirão da casa de Gargiulo, que foi imediatamente suspeito, mas nunca acusado, mesmo depois de um teste de DNA que o ligou em 2003 a esse crime. Nesse ínterim, Michael foi para a Califórnia, onde Ele matou pelo menos duas outras mulheres, em 2001 e 2005, sem deixar vestígios. Em vez disso, alguns o deixaram em abril de 2008, quando ele foi atacado enquanto dormia em sua casa em Santa Monica, Michelle Murphy Quem conseguiu responder e o empurrou para escapar. Ele foi identificado com base no DNA e foi preso dois meses depois. Em 2011, a acusação de assassinato em Chicago também ocorreu. No entanto, é difícil encontrar evidências diretas As facas com as quais as vítimas da Califórnia foram esfaqueadas e cortadas em quatro (primeiro acerto 47 vezes, segundo 17), julgamento adiado até 2019. Um processo que tornou a certificação do ator incrível Ashton Kutcher Quem iria passar uma noite romântica com o jovem de 22 anos Ashley Hands Na mesma noite ela foi morta.

Kutcher disse que, tendo chegado muito tarde na casa da menina, a campainha tocou por um longo tempo. Então ele viu de uma janela lateral uma mancha no chão que parecia vinho tinto. Convencido de que a moça, incomodada com a longa demora, saiu com as outras, o ator foi embora. Depois, ao saber do massacre, correu à polícia, temendo que acabasse entre os suspeitos: nunca o foi, e não tinha motivo, mas também não havia nada que o levasse a Gargiulo. Quatro anos depois, ele matou o homem de 32 anos sem deixar vestígios Maria bruno, mãe de quatro filhos. Só depois da tentativa fracassada de matar Murphy é que sua culpa também emergiu dos testes de DNA. Ele lhe rendeu o apelido de Estripadora em Hollywood Gargiulo por sua ferocidade – em Bruno ele até cortou os seios dela para extrair próteses para cirurgia plástica – por aquela conexão cinematográfica, mas também porque, mesmo sem evidências diretas, Os investigadores suspeitam que o serial killer também é responsável por outros assassinatos: Ele mesmo disse um dia na Cadeia do Condado de Los Angeles, sem saber que estava registrado, que o fato de terem sido encontrados vestígios de DNA de dez mulheres assassinadas na Califórnia não significa que eu as matei a todas. Agora, enquanto cumpria sua pena na Califórnia, Gargiulo será extraditado provisoriamente para Illinois, onde será julgado pelo assassinato de 1993: ele pode pegar pelo menos 25 anos de prisão perpétua.