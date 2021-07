A fantasia de Harry e Meghan com o batismo de sua filha

Apenas se parece com isto atormentar e Megan Eles não param em nada e não se importam muito com as discrepâncias entre o que dizem e o que fazem. para mim Correio diárioNa verdade, eles decidiram batizar Lillibit Diana em Windsor e com uma cerimônia real.

Os rostos de bronze de Harry e Meghan?

O Pepino Isso deixou jornais e especialistas perplexos. Como posso explicar isso à luz de todos? entrevistas Em que os duques de Sussex destruíram a imagem da família real? É preciso dizer, porém, que a notícia ainda não foi confirmada. É comum agora, então ninguém nos garante que seja verdade. Nesse caso, a posição de Harry e Meghan seria um tanto questionável. Em primeiro lugar, os cônjuges reais não mais liberam ações para os membros mais importantes da empresa, começando com Príncipe Charles, acusado de não financiar o Príncipe Harry depois Megaset.

Reclamar sobre suposto racismo circulando no tribunal que teria como alvo a cor da pele do pequeno Archie (embora Sussex Eles tiveram o cuidado de não revelar o nome da pessoa que abusou da criança. Harry atirou em seus pais, que teriam colocado um fardo psicológico insuportável sobre ele. A família havia renovado o vórtice Dor, o que o duque chamou, para ser exato, um “O Ciclo do Sofrimento Genético”.

E agora? Agora Harry e Meghan estavam pensando em voltar para Londres, bem na Toca do Lobo (de acordo com eles), para apresentar Lilibet Diana uma batismo O que reflete as tradições que distorceram, as armadilhas que queriam abandonar em nome da independência. Em suma, eles querem (mas a condição é necessária) voltar para onde viraram as costas porque isso os deixaria infelizes. O comportamento, se confirmado, parece confuso e contraditório. O que Harry e Meghan estão realmente procurando?

Batismo em setembro?

Uma fonte disse ao Daily Mail: “[Harry e Meghan] Eles querem uma festa real. Harry disse a várias pessoas que desejam que Lily seja batizada em Windsor, assim como seu irmão. Eles estão felizes em aguardar as condições que o permitam. ” Na última frase, o insider se refere sobretudo às restrições causadas pela epidemia que vivemos. O povo de Sussex gostaria de esperar o momento mais favorável, pois agora está em licença parental, mas ainda está ciente das ideias que vai apresentar ao Netflix, a emissora com quem eles fizeram um acordo milionário.

neles LocalizaçãoNa verdade, lemos: “Enquanto o duque e a duquesa estão de licença parental, Archewell continuará seu importante trabalho e seus projetos.” Meghan MarkleNa verdade, ele está trabalhando em uma série provisoriamente intitulada “Pearl”, enquanto Harry se dedica a um documentário sobre os Jogos Invictus. para mim Pessoas Duques 20 semanas, criado de acordo com a política de sua organização, para realizar o trabalho. Isso poderia adiar o batismo de Lillipet Diana. No entanto, os tablóides acreditam que o evento pode acontecer já em setembro próximo. A seleção não será acidental.

Parece, de fato, que a família real se prepara para este mês apenas para uma grande festa dedicada a Lady Diana. Pelo menos de acordo com rumores sol. Isso significa que o Príncipe Harry pode voltar para casa em setembro e aproveitar a oportunidade para batizar seu segundo filho. No entanto, outras perguntas: Como a família real respondeu às (supostas) notícias de batismo Windsor? Não rainha Elizabeth Ele levará uma vida tranquila (presumindo que o batismo seja realizado em Windsor)? Ainda é muito cedo para especular, mas se houve um batismo, pode ser apenas o último capriccio Em ordem cronológica, Harry e Meghan.