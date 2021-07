Cantor X Factor acidente de carro ruim | Drama

Um grave acidente de carro fez com que o cantor do X Factor entrasse em pânico em uma situação que poderia se tornar um verdadeiro drama.

Envolvido no acidente Lorenzo Bonamano em Roma no Aurelia. Ele estava na edição do X Factor em 2017, ano em que ocorreu o incidente que preocupou a todos. O carro do menino foi atingido, conforme relatado pela Velvetmusica. Ele estava voltando para casa em seu Fiat Punto de um show em Milão quando foi literalmente dominado por um Ford C Max. Este carro foi tocado por outro e caiu sobre Lorenzo. Obviamente, a notícia se espalhou nas redes sociais.

O menino tratava tudo com muito interesse, não querendo dar notícias de um acontecimento que preferia esquecer o quanto antes. A história acabou depois de alguns dias, apesar do medo intenso que tomou conta de muitos fãs que já o viam como um herói na TV. Mas vamos descobrir algo mais específico.

O décimo fator, o acidente ruim

Felizmente, o mau incidente do cantor do X Factor não se transformou em um drama Apesar da onda usual de boatos, eles queriam que a situação fosse mais séria do que legítima para divulgar a notícia sem respeito pelo que havia acontecido. Felizmente, após verificações relevantes, Lorenzo foi dispensado sem consequências graves além de usar um colarinho por um curto período de tempo.

Bonamano tinha 20 anos na época e era um cantor talentoso, porém, não pôde vivenciar uma grande jornada dentro da escola. Apesar disso, ele mostrou que é bom e pode fazer o trabalho. Infelizmente, não se ouviu falar muito dessa aventura. Ele teve um forte desejo por música que o levou a trabalhar para se sustentar e então Experimente o caminho de crescimento profissional que esperamos que venha mais cedo ou mais tarde.