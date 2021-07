Férias no exterior: verificações secretas e quarentena. Novas regras de país por país – os fatos

Roma, 17 de julho de 2021 – esta nova cidade onda de infecção cobiçosa – em grande parte por causa de variável delta – Também assusta os turistas que partem para as férias de verão em meio às novidades infecção galopante Além das fronteiras e contramedidas de vários países, muitas vezes improvisadas, a confusão é tanta que muitos italianos decidem passar as férias no belo país. De acordo com a investigação de Coldiretti, estou sozinho 1,5 milhão de cidadãos Quem decidiu gastar um férias no exterior. Notícias épicas Italianos – 1150 serão proibidos – em Malta, Dubai, Grécia e Espanha As regras também não se espalham, fora, para diferentes atividades (Grécia, por exemplo, apenas pessoas vacinadas podem entrar em espaços fechados).

Vamos ver o espetáculo de proibições, regras e perigos de viajar para o exterior.

Resumo

As notícias de hoje são sobre a pressão da Nova França na entrada de visitantes estrangeiros. Vindo do Reino Unido, Espanha, Portugal, Chipre, Grécia e HolandaNa verdade, ele terá que enviar um teste Covid negativo que foi feito nas últimas 24 horas. A medida entrará em vigor na segunda-feira, disse o primeiro-ministro Jan Castex em um comunicado à imprensa. O procedimento especificado no memorando diz respeito aos viajantes não vacinados. O escritório da Castex acrescenta que “ao mesmo tempo, porque as vacinas são eficazes contra o vírus e especialmente a variante delta, as restrições que atualmente afetam os viajantes que foram totalmente vacinados com um soro reconhecido pela EMA (Pfizer, Moderna, AstraZeneca ou Janssen) irão ser levantado a partir de hoje, sábado, 17 de julho, independentemente do país de partida. ” A observação afirma que aqueles que receberam duas doses (7 dias após a segunda vacinação) ou apenas uma dose para aqueles que contraíram o vírus foram considerados totalmente imunes, enquanto aqueles que receberam o soro Jonhson & Johnson (Janssen) são considerados protegidos 28 dias após injeção.

uma Barcelona e em 161 outros municípios de Catalonia A partir de amanhã, o toque de recolher noturno entrará em vigor da uma para as seis. Na verdade, o Supremo Tribunal de Justiça da Catalunha autorizou o pedido do governo local para tentar impedir a propagação do coronavírus. Também na Catalunha, a proibição de reuniões de mais de uma dezena de pessoas já foi retomada e os eventos públicos se estenderam além da meia-noite.

Alemanha anunciou tudo Grécia como zona de perigo Para Covid-19, o Instituto Robert Koch (Rki) anunciou. A decisão indica que os alemães, principalmente os turistas neste período, terão que apresentar uma mancha negativa ao voltar para casa para evitar a quarentena. Rki também me avaliou Holanda, exceto para os territórios ultramarinos de Bonaire, Sint Eustatius, Saba, Arup e Curaçao.

Além do aumento de casos de coronavírus que afetam o Reino Unido e as críticas à decisão de Boris Johnson Restrições anti-Covid removidas em 19 de julho, na Grã-Bretanha, o governo decidiu que as pessoas Eles vêm da frança Eles terão que fazer um واحد Quarentena em casa. A abolição da quarentena obrigatória para residentes britânicos vacinados que retornam da lista de países ‘âmbar’ de Londres não se aplicará à França, depois que ainda há casos na França da variante beta, que foi identificada pela primeira vez na África do Sul “, disse Health em um comunicado .

Variante Delta, alerta global: 1.200 cientistas contra ‘libertar todos’ britânicos

Na Grécia, até o final de agosto, apenas pessoas vacinadas poderão entrar em espaços fechados como centros de entretenimento, bares, cinemas e teatros.

Em Chipre, muitas atividades internas são restritas aos portadores de “SafePass”, obtido por meio de um teste negativo nas últimas 72 horas, pelo menos uma dose da vacina pelo menos três semanas antes ou a recuperação do Coronavírus nos seis meses anteriores O passe é necessário para visitar shopping centers, igrejas, cinemas, estabelecimentos turísticos, salões internos de locais de alimentação e participação em eventos internos.

A partir de hoje, regras mais rígidas para entrar na Eslovênia: as listas de países classificados por cor foram substituídas pela exigência de que todos os que desejam entrar devem ter um certificado relacionado à Covid, independentemente de sua origem. O certificado deve mostrar que os passageiros tiveram um teste PCR negativo nas últimas 72 horas, um teste rápido de antígeno negativo nas últimas 48 horas ou um certificado de vacinação ou evidência de que foram curados de Covid por não mais de seis meses. O Certificado Digital Verde da UE (Corredor Verde) e certificados equivalentes de países terceiros são aceitos.

As vacinas aceitáveis ​​são as da Pfizer / BioNtech, Moderna, AstraZeneca e Janssen, bem como a vacina russa Sputnik V, a vacina chinesa Sinovac e Sinopharm. Passageiros em trânsito por não mais de 12 horas, trabalhadores de transporte terrestre, proprietários de terras em ambos os lados da fronteira e crianças acompanhantes menores de 15 anos são exceções até 15 de agosto.

Espanha, Holanda, Chipre e Malta Em vermelho e vermelho escuro no mapa do Centro Europeu de Controle e Prevenção de Doenças (Ecdc) sobre a taxa de infecção pelo vírus Covid, mas as infecções – de acordo com Coldiretti – também aumentaram no sul da França, que juntas amarelaram.Irlanda, Bélgica e algumas regiões da Suécia, Finlândia e Dinamarca. Problemas críticos para turistas italianos – identifica Coldiretti – também foram relatados na Grécia e o Ecdc espera uma forte recuperação no número de casos de Covid-19 nas próximas semanas, com quase cinco vezes mais por dia até 1º de agosto devido à variável delta. e facilitar as restrições.

O Quarentena para pessoas vindas da Inglaterra Estamos considerando se é necessário antecipar isso também para as chegadas Espanha e portugal ou de países em risco. O Ministério das Relações Exteriores – lembra Coldiretti – emitiu um alerta sobre os perigos de se passar férias fora da Itália lembrando a todos que pretendem viajar para o exterior, independentemente do destino e dos motivos da viagem, visto que qualquer movimento, neste período, pode envolver “Riscos para a saúde” e que, se houver um teste positivo para coronavírus ou entrar em contato com uma pessoa positiva, você deve seguir as regras estabelecidas pelas autoridades locais.

O resultado de todas essas notícias é que quase todos os italianos decidiram permanecer dentro das fronteiras nacionais, mas um em cada três italianos (33,3%) optou por tirar férias de pelo menos zero quilômetro enquanto permanece em sua região. . “Optar por permanecer dentro das fronteiras nacionais não é apenas uma escolha sábia, mas – como conclui Coldiretti – também representa uma importante contribuição para apoiar a economia nacional e o emprego em um setor, como o turismo, que foi duramente atingido pela pandemia de Covid . ”