Mara Vinier e o que faz seu parceiro Nicolas: bruxa de 80 anos: aqui estão eles juntos

Com ele, Mara Vinier finalmente encontrou a serenidade e a cumplicidade que não havia encontrado no passado com seus outros entes queridos. Entre os muitos lembramos a pessoa muito famosa com Jerry Kalla, com quem a “Sunday Lady” manteve uma excelente amizade. Então, quem é o homem que conseguiu fazer a bela Mara Viner se apaixonar?

Os dois já são esposa e marido há 16 anos e parecem mais próximos do que nunca. Não sabemos o segredo dessa cumplicidade, mas certamente parece que a honestidade um com o outro e a confiança no parceiro são componentes essenciais desse relacionamento, assim como o respeito e o apoio mútuos. Então quem é esse homem que conseguiu seduzir e conquistar a amada “Dia Mara” como ela agora é carinhosamente chamada por todos os seus fãs?

Tudo sobre o homem que roubou o coração de “The Sunday Lady”

Só um homem como ele poderia entrar na vida do famoso locutor e poder dar a ele todo esse amor, esse carinho e tanta estabilidade até aqui, depois dos vários altos e baixos amorosos que já a machucaram, parece que a bela Mara Vinier acha que não encontrou mais. Recordamos, de facto, que a Dama do Domingo já tinha casado duas vezes: a primeira com o ator Francesco Veracini com quem teve a filha Elisabetta com quem ainda era menor, e a segunda vez nos anos 80 com o famoso ator Jerry Cala que a traiu várias vezes. Ele teve outras histórias importantes, como a de Renzo Arbor, Armand Asante e Pier Paolo Capone. Esta última fez sua mãe pela segunda vez para um homem chamado Paolo Capone que por sua vez deu a sua mãe a grande alegria de se tornar avó há cinco anos.

Nicola, seu grande amor

O homem que roubou o coração de Mara Vinier é o produtor Nicolas Carraro. A relação entre os dois, como mostram as fotos nas redes sociais, parece um conto de fadas mesmo que o coração do homem tenha outras duas mulheres. Aliás, Nicola Carraro também tem um passado ao conhecer a bela Mara Venier: foi casado de 1963 a 1980 com a recém-falecida Adonella Colonna di Baliano. Desta união nasceram seus três filhos: Giada, Ginevra e Gian Girolamo. Suas duas filhas são as outras duas mulheres na vida do marido de Dia Mara. Uma grande família parece calma e feliz hoje como nunca antes.