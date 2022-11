Catania Capital do Mundo (por dois dias) de vídeo de tatuagem

Foi uma edição movimentada, entretenimento, música, shows de quadrinhos e seminários.

1′ de leitura

Catânia. Após dois anos de hiato imposto pela epidemia, eles retornaram, No centro de exposições Le Ciminiere, os dois dias mais esperados pelos fãs do mundo das tatuagens, a conferência de tatuagem organizada pela Associação Alcatraz.

Gaetano Fatuzzo é um dos organizadores e membro da Associação Cultural de Alcatraz: “Finalmente, após uma pausa de dois anos devido à pandemia de Covid-19, o mundo da tatuagem marcou um encontro de dois dias no Ciminiere. Uma edição cheia de eventos , entretenimento, música, apresentações cômicas e seminários realizados por alguns dos tatuadores mais famosos do mundo – continua Vattuso – o setor da arte da tatuagem, que na Sicília possui mais de 300 estúdios profissionais indiferentes à economia regional.

Uma quarta edição apresenta dois dias Que contou com a participação de 170 tatuadores de todo o mundo, EUA, Japão, Argentina, Colômbia, Portugal, Espanha, Malta, França, Reino Unido, Indonésia e Taiwan. Três mil metros quadrados de estandes para suprimentos, livros, exposições, seminários, apresentações ao vivo e espaços de exibição, apresentações burlescas e artistas mundialmente famosos que trouxeram seu estilo e inspiração para a região do Etna. A novidade da edição de 2022 da 4ª edição da convenção de tatuagens foi a música e o mundo das duas rodas com motoristas.