Uma exposição do grande artista flamengo no Palazzo Reale em Milão

arbusto É conhecido em todo o mundo sua linguagem Feito de visões oníricas, mundos estranhos, incêndios, criaturas monstruosas e personagens fantásticos.

Milãosob supervisão técnica Palácio Real E a Castelo Sforzeskoem homenagem ao grande gênio e fortuna flamengos no sul da Europa.

Um projeto expositivo inédito apresentando uma tese impressionante: Bosch, segundo os curadores, representa Slogan renascentista “alternativa”longe do Renascimento regido pelo mito do classicismo, e é Evidência para a existência do pluralismo do Renascimentocom centros artísticos espalhados por toda a Europa.

Aberto ao público até 12 de março de 2023A exposição “Bosch e outro Renascimento” é promovida pela Prefeitura de Milão-Cultura, Palazzo Reale e Castello Sforzesco e organizada pela 24 ORE Cultura – Gruppo 24 ORE com o apoio do Grupo Unipol, principal patrocinador do projeto.

Três curadores: Bernard Ikemaex-professor de história da arte moderna na Universidade de Verona, Fernando Chica KremadesH., Professor de História da Arte na Universidade Complutense de Madrid e ex-Diretor do Museu do Prado Cláudio SalsiDiretor do Castello Sforzesco, Museus Arqueológicos e Históricos e Professor de História da Gravura na Universidade Católica de Milão.

Apresenta o itinerário da exposição Cem obras de arte Entre as pinturas, esculturas, tapeçarias, gravuras, bronzes e volumes antigos, incluindo cerca de trinta peças raras e valiosas do Wunderkammern.

Neste grupo extremamente rico destacam-se Algumas das obras-primas mais famosas da Bosch e obras derivadas dos temas do Sr.- Eles nunca estiveram juntos antes em uma exposição. Jheronimus Bosch (1453 – 1516) é na verdade o autor de pouquíssimas obras universalmente atribuídas a ele que são mantidas em museus de todo o mundo.

só por que Muito raro e precioso, as obras-primas deste artista dificilmente saem dos museus a que pertencem, e raramente é possível vê-las reunidas numa só exposição. apenas para A fragilidade e privacidade do estojo de preservaçãoAlgumas obras devem retornar às dependências do museu antes do encerramento da exposição.

Este é o meu processo Museu Lázaro Galdiano em Madrid (“Reflexões de São João Batista” e “Visão de Tindaloo”) que o público pode visitar até 12 de fevereiro e as duas obras cedidas pelo Galerias Uffizi (Os tapetes “Attack on an Elephant with a Tower” e “Scene with an Elephant”) estarão em exibição até 29 de janeiro.

Exposição do Palácio Real Coloca obras-primas em diálogo tradicionalmente atribuída ao mestre com importantes obras de outros mestres flamengos, italianos e espanhóis, numa comparação destinada a explicar ao visitante Quanto ao outro “Renascimento” – Não só italiano e não só boschiano – nos anos contemporâneos ou imediatamente seguintes Afetará os grandes artistas Como Ticiano, Rafael, Girolamo Savoldo, Dosso Dossi, El Greco e muitos mais.

Através de um trabalho de pesquisa de cinco anos, ele mobilizou uma Rede Internacional de Cooperação Cultural Entre governos, embaixadas, museus, institutos culturais e colecionadores, uma exposição única de O poder da história de toda uma era artística e para A importância e a diversidade das comparações Presente na exposição.

Graças à cooperação entre instituições italianas, em particularEmbaixada da Itália em Portugalmas tambémInstituto Italiano de Cultura em Lisboa com o Museu Nacional de Arte Antiga, no Paço Real com “Bush and Another Renaissance” será possível admirar o enorme “Tríptico das Tentações de Santo António”, obra que saiu de Portugal apenas duas vezes durante o século XX e agora chega a Itália. No Museu Nacional de Arte Antiga em Lisboa, “Pala Trivulzio” (também conhecida como “Madonna in Glória e Santos”) de Andrea Mantegna, parte das coleções de arte em

Castelo Sforzesco.

Outro empréstimo importante, resultado da troca Com a cidade de Bruges, encontra-se uma obra monumental do mestre, proveniente do Museu Groening de Bruges, “A Trilogia do Julgamento Final”, que originalmente fazia parte da coleção do cardeal veneziano Marino Grimani. A base do projeto da exposição é um empréstimo Museu do Prado Das obras de Bosch, “As Tentações de Santo António”, e obras-primas Museu Lázzaro GaldianoQue doou uma preciosa pintura ao mestre “San Giovanni Battista”.

E novamente, novamente por Bosch, “The Hermit Trilogy” Galerias da Academia de Venezaproveniente da coleção do Cardeal Domenico Grimani, um dos mais importantes colecionadores de seu tempo e um dos poucos proprietários das obras de Bosch na Itália.

Bosch: sua visão e o caminho da exposição

A faixa “Bush and Another Renaissance” pretende ilustrar essa O sucesso retumbante da linguagem artística Jeronimus Bosch No sul da Europa e até no exterior, Entre os séculos XVI e XVIIcom referência especial às direções colecionáveis ​​da épocaespecialmente na Itália e na Espanha.

Podemos dizer que a linguagem do Bosque, nas décadas após a morte do Mestre, foi a base de um processo pioneiro inédito na

nível europeu. De fato, a riqueza da linguagem do Bosque está na origem do verdadeiro “Renascimento Alternativo”, pouco reconhecido mesmo na literatura especializada.

Magia e sonhopor sua natureza imprevisível e não dominada pela racionalidade, parecem ser um resultado Uma visão “transparente” da realidade cotidianaque revela as ansiedades, obsessões e a natureza paradoxal do homem e da sociedade: um clima cultural que encontramos generalizado às vésperas daqueles pontos de virada históricos que teriam sido a Reforma primeiro e a Contra-Reforma depois.

Essas categorias pictóricas também são uma oportunidade para investigar As profundezas do mundo interior e suas contradições Tornou-o objeto de contemplações apreciadas em círculos cultos e curiosos e entre o público em geral, alheios a objetivos morais notáveis.

conceito domina complexidade da realidade Que, em seu extremo, é povoado de personalidades degeneradas, situações contraditórias e ilógicas, seres desorganizados, brutais e cruéis, mas também com as personalidades mais puras da juventude nua que desavergonhadamente habita a terra: em suma, um mundo invertido.

Neste universo, tentação e erro sempre espreitam e estão prontos para corromper uma pessoa. O homem do século XVI estava ciente de que as obras de arte carregam

mensagens simbólicas O que teve de ser interpretado num sentido educativo e formativo, e acreditamos que nesta dimensão acolheram estes temas e os apreciaram com especial interesse.

assim chamadomundo dos grotescosÉ o outro lado da mesma grande moeda Bosch.

O estilo de arte ‘à la Bosch’ na verdade indica um interesse já bem estabelecido em ‘à la Bosch’.brutalidade“e a”grotesco”, que apareceu de forma subversiva no final do século XV na Toscana e no norte da Itália, mas também no peculiar estilo antigo, que no início do século XVI se espalhou pela Itália, Espanha e França.

No final do itinerário, “Bush e o Renascimento” Obra audiovisual de Carmashina“Tríptiko. Uma visão inspirada em Hieronymus Bosch”, com música de Fernweh, encena un uma viagem pelo mundo dos sonhos por um pintor flamengo.

O trabalho alterna momentos mais figurativoonde a referência às tabelas Bosch é mais clara, a outras mais abstrato, que evoca livremente a natureza sábia e “irreligiosa” da obra do mestre. Pinturas trazidas de volta à vida graças ao uso múltiplo tecnologias inovadoras: obras gráficas, recriadas através de técnicas de animação digital, e assim participar na construção de Uma história envolvente, evocativa e cativante.

informações

local de exposição Palácio Real, Piazza del Duomo 12, Milão

Abertura De 9 de novembro de 2022 a 12 de março de 2023

Dias, horários e métodos de acesso Terça, Quarta, Sexta, Sábado e Domingo 10-19:30; Quinta-feira 10-22:30; Segunda-feira está fechado.

os ingressos Total € 15,00 | Redução de € 13,00 | Guia de áudio incluído

Informações e reservas

palazzorealemilano.it | www.mostrabosch.it | Ticket24ore.it| +39 02 54912