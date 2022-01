4 viagens para solteiros na Europa – Savonanews.it

Croácia, França, Grécia e Noruega são apenas alguns dos destinos europeus específicos para quem deseja viajar por conta própria e passar férias inesquecíveis, incluindo resorts de luxo e cruzeiros.

índice

Organização de tours nas capitais europeias

Cruzeiros para solteiros no norte da Europa

Resort de luxo com tudo incluído

Férias à vela na Grécia

Organização de tours nas capitais europeias

Ser solteiro tem suas vantagens em qualquer idade, inclusive decidir sem abrir mão de como passar as férias e, principalmente, escolher livremente o destino de sua viagem. Aqueles que querem descobrir a Europa estão se perguntando Onde encontrar viagens para pessoas com mais de 60 anos Oportunidades interessantes podem ser encontradas em agências que oferecem ofertas para pessoas físicas. São passeios formados por pessoas da mesma idade, que oferecem a possibilidade não só de visitas guiadas às maravilhosas capitais europeias, mas também de conhecer novas pessoas que partilham os seus interesses. Paris, Praga, Lisboa, Budapeste Amsterdam, são muitas as cidades a serem alcançadas com um guia sempre disponível para orientar o grupo e promover a socialização.

Cruzeiros para solteiros no norte da Europa

Os cruzeiros individuais no norte da Europa são uma alternativa viável para férias relaxantes enquanto aprecia a bela paisagem. Os cruzeiros, por um lado, permitem-lhe desfrutar de várias amenidades como um verdadeiro resort e, por outro lado, poder ver paisagens sem precedentes como as dos fiordes e os picos nevados da Escandinávia ou visitar cidades como Copenhague, Oslo ou Geiranger seus lagos congelados. Um dos aspectos positivos do cruzeiro é que nunca se vai aborrecer, aliás, enquanto se desloca entre o spa, a piscina e as várias actividades recreativas, mesmo quem viaja sozinho está sempre rodeado de gente e pode fazer amigos.

Resort de luxo com tudo incluído

No verão, para quem procura conforto e quer desfrutar do sol e do mar, uma estadia na Europa com tudo incluído num resort de luxo é a melhor solução para se livrar do stress do dia a dia. em um Grécia, Portugal e Turquia Existem aldeias com todo o tipo de comodidades para solteiros, onde pode optar por ficar à beira-mar para apanhar banhos de sol para recarregar as baterias, fazer piqueniques e excursões para explorar os vários locais nas proximidades ou passar o dia no spa e na piscina para melhorar o seu bem-estar. Em qualquer parte do dia, não faltam atividades e eventos lúdicos que visam promover a socialização entre as pessoas e criar amizades entre vários solteiros.

Férias à vela na Grécia

A ideia original para os amantes da aventura é fazer umas férias à vela para descobrir a Grécia e especialmente as suas ilhas, como Argólias ou Espórades. É uma experiência interessante reservada a um número limitado de pessoas, calculada de acordo com o tamanho do iate, onde os hóspedes têm a oportunidade de desfrutar da beleza paisagística das diferentes ilhas gregas, saborear especialidades gastronômicas locais e ao mesmo tempo fazer novos encontros . Para os amantes do mar e da navegação, este tipo de férias é o ideal, pois permite-lhe ficar num barco equipado com todas as comodidades e desfrutar das emoções que só a vista para o mar pode proporcionar. Claro, você também tem a oportunidade de ir à praia e fazer longas caminhadas na ilha.