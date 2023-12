Lorenzo Biagiarelli, confiança dada a Clerici sobre Selvagia Lucarelli: “Ele mudou de ideia” | Infelizmente foi inevitável

O chef Lorenzo Biagiarelli fala com Antonella Clerici sobre seu relacionamento: uma revelação dramática ao vivo.

Blogueiro de culinária cremonês Lorenzo Biagiarelli Alcançou grande fama graças ao seu trabalho nas redes sociais e sua visibilidade aumentou através do relacionamento com Selvagia Lucarelli.

O casal estava apaixonado e concordava há anos, apesar das circunstâncias Lacuna demográfica Entre os dois: Lorenzo Biagiarelli tem na verdade 33 anos, enquanto o comentarista do “Dancing with the Stars” soprará 50 velas no bolo em julho de 2024.

Há muitos anos no elenco constante do programa “É sempre meio-dia”, Lorenzo Biagiarelli em 2022 também participa de O talento de Millie Carluccionde a amiga atua como jurada, e sua participação gerou muita polêmica.

No entanto, o chef tinha plena consciência de que a sua presença teria inevitavelmente gerado rumores e revelou à Vanity Fair: “Digamos: Estou no “Dancing with the Stars” porque sou amigo da Selvagia Ela está no júri, mesmo que seja o público do programa quem decide se uma pessoa se apresenta ou não“No início, Lorenzo Biagiarelli hesitou diante da proposta de Millie Carlucci…

Lorenzo Biagiarelli e a influência de sua namorada Selvagia

O blogueiro de culinária admitiu à Vanity Fair que não aceitou imediatamente a oferta de Millie Carlucci: “Eu disse a ela que não queria fazer isso, tanto porque Eu sabia que faria isso como “amigo de…”E ambos porque não tenho nada a ver com dança. Porém, pensei em muitos ex-concorrentes que, depois de “dançar”, mudaram a relação com o corpo e, sobretudo, com os outros.“.

Por sua vez, Selvagia Lucarelli também o encorajaria a sair da sua zona de conforto, disse Biagiarelli: “É difícil para Selvagia dizer algo que não seja verdade e com o passar do tempo Aprendi a confiar cegamente em seus conselhos. Quando ele me viu comprando coisas ridículas em lojas chinesas, ele me disse: “Mas por que você não tenta fazer disso uma carreira?” Ele me entende melhor do que eu mesmoCom “Dancing” não quis repetir o mesmo erro.“Na verdade, embora o chef não tenha chegado à plataforma de talentos, desenvolveu uma nova consciência, que por sua vez, Então ele ajudou sua namorada a superar suas limitações.

Confissão de Lorenzo Biagiarelli e Selvagia: “Só os estúpidos não mudam de ideia”

Atualmente, Lorenzo Biagiarelli preenche diariamente a colorida galeria de “É sempre meio-dia” e durante a transmissão ao vivo também se entrega a descobertas de caráter privado com sua colega Antonella Clerici.

Em episódio recente do formato, o blogueiro de culinária disse que convenceu a namorada a fazer isso Superando sua aversão por cebola. Graças à sua habilidade na cozinha, o chef conseguiu agradar o paladar de Selvagia, comentando: “Só pessoas estúpidas não mudam de ideia!“.