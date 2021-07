Era 2021, Sharon Stone ainda é a rainha da cena: aparência elegante e atemporal

Cannes 2021, a irresistível Sharon Stone: cabelo curto e desgrenhado e uma profusão de flores

Em vez disso, pensamos que já tínhamos visto o melhor Sharon stone Em termos inequívocos, novamente conquistou o cenário do tapete vermelho Era: Depois da aparência original da noite passada, a atriz foi mais uma vez capaz de pintar flashes de si mesma, desta vez se livrando de excessos ou detalhes estranhos.

No tapete vermelho na sexta-feira, 16 de julho, Sharon Ela decidiu focar na simplicidade, com um longo vestido lilás (e máscara claramente combinando), passando pelo cabelo desgrenhado e profusão de flores para uma imagem mais simples, mas semelhante a vitória. O cabelo curto desta vez está penteado e puxado um pouco para trás, apenas o suficiente para deixar à mostra grandes brincos enfeitados com joias combinando com o tom do vestido. Seu corte pixie agora é uma obrigação, sua marca registrada.

Nascida em 1958, a atriz voltou a desfilar rodeada de flashes, ao lado da muito jovem supermodelo Helena Gatsby, mas sem corredor ou manequim carregando: parece o charme da atriz. para altura De mãos dadas com a idade, não importa o que ele decida vestir. Vamos colocar os pontos em i: Sharon sempre foi uma garota bonita desde tenra idade, mas com o passar dos anos ela parece ter adquirido uma beleza atemporal e elegante. É por isso que um vestido simples pode brilhar ainda mais com sua própria luz.

Independentemente da beleza e da moda, Sharon Stone é uma Era Principalmente para o amfAR Gala, o evento de caridade em apoio à pesquisa da AIDS, do qual a atriz é porta-voz desde os anos 1990. Foi ela quem perdeu seu querido amigo e professor de teatro Roy London para esta doença desagradável. O festival, que já está em sua 27ª edição, é evento útil O mais fotografado do mundo e este ano embora o número de visitantes tenha diminuído (de 900 para 400) devido à pandemia e mudança de local, continua a ser o centro das atenções em Cannes. Desta vez, a arrecadação de fundos foi patrocinada por Villa Ellenrock Antibes. A própria atriz afirmou, se necessário, que é uma estrela que consegue brilhar e fazer brilhar tudo ao seu redor, independentemente do vestido que decida usar.