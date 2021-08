“Chamamos ele, o que ele nos disse” – Libero Quotidiano

“Marcel Jacobs? Eu não me importaria de tê-lo no elenco deste ano. ”: Millie Carlucci Ele revela seus desejos para a próxima edição da Dançando com as estrelas, Vai ao ar no sábado, dia 16 de outubro. Locutor em entrevista semanal maisEle revelou: “Para mim foi uma sensação muito forte vê-lo vencer. Nós ligamos para ele, mas ele ainda estava lá foraNada oficial, em suma.

O campeão olímpico não comentou o assunto. Mas Carlucci não desiste: “Como dançarina noturna não seria ruim … Quem sabe, nunca me limitei. Se alguém tem um sonho, deve persegui-lo sem medo ”. Falando sobre a transmissão, ele disse:“ Estamos fazendo um casting para receber novos dançarinos. Também está prestes a sair palando na estradaprograma de viagens Dançando com as estrelas Que, em setembro, deve atingir três fases na Itália: Um no norte, um no centro e um no sul. Na ocasião, além de escolhermos os bailarinos amadores para partir à noite, também teremos a oportunidade de conhecer novos bailarinos profissionais. Na vida siga em frenteEu, o importante é nunca perder o entusiasmo. ”

Dançando com as estrelasE, entre outras coisas, ele teve que enfrentar um adeus importante nas últimas semanas. em primeiro lugar Raimundo Todaro, que provavelmente fará parte do novo elenco amigos. Mas a ausência das duas camadas também afetará Veera Kinnunen e Ornella Boccafoschi, Ambas grávidas. Os preparativos, entretanto, não param.