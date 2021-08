Horóscopo hoje, 23 de agosto: Escorpião, novos encontros e sentimentos

Horóscopo do Barba Negra hoje, 23 de agosto de 2021.

Áries. 21/3 – 20/4

Não adianta pensar sobre questões que não dizem respeito diretamente a você, especialmente se você está ignorando o que é mais importante.

Toro. 21/4 – 20/5

A lua suaviza a rotina habitual e os resultados não faltam. Sob a pressão de novas lentes, a vida cotidiana parece emocionante.

gêmeos. 21/5 – 21/6

Na família, as desavenças estão na ordem do dia, mas o afeto é profundo, por isso nunca durma fazendo beicinho. Faça paz.

Câncer. 22/6 – 22/7

Negócios frutíferos e encontros gratificantes ajudam você a enfrentar as tempestades familiares. Boas notícias no trabalho e novos contratos no horizonte.

Lyon. 23/7 – 23/8

A modernidade hoje é o silêncio astral. Um “vazio fértil” de onde podem surgir transformações positivas e profundas para quem o escuta.

Bakr. 24/8 – 22/9

Se nada aconteceu hoje, olhe as circunstâncias de fora. A reação exagerada leva a sentimentos de culpa ocultos e inexplicáveis.

Escala de peso. 23/9 – 22/10

Por trás de uma fachada de tranquilidade reconfortante, há temores de que isso contamine uma história que está apenas começando e exija honestidade.

o escorpião. 23/10 – 22/11

Encontros, emoções e experiências impulsionam as rotinas. A criatividade e a imaginação levam a iniciativas afortunadas que são realizadas com entusiasmo.

Sagittario. 23/11 – 21/12

A lua limita seu momentum, que deve ser sempre dinâmico, mas há momentos em que é bom fazer um balanço da situação.

Capricórnio. 22/12 – 20/01

A Lua em Peixes apresenta uma segunda-feira cheia de propósitos construtivos. Confiabilidade, compreensão e consistência são qualidades com as quais você pode contar.

Aquário. 21/1 – 19/2

Os espaços emocionais ou familiares podem se estreitar e há uma necessidade de respirar. Evite se trancar em um canto, o movimento muda.

Peixe. 20/2 – 20/3

São muitos os motivos para estar de bom humor, aguardando as novidades que você tanto espera. Uma ajuda valiosa: da auto-estima ao autocontrole.

