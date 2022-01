Porta di Mare – Alessandra Simone fra i 60 semifinalisti di “Una voce per San Marino”

Conclua la fase di audizioni, Una voce per San Marino, ha diramato la lista dei 60 semifinalisti scelti e che proseguiranno il loro percorso. Gli artisti selecionados e giocheranno a semifinal. La maggior parte degli artisti è italiana ma hanno participato alle audizioni anche concorrenti dall’Austria, Francia, Germania, Regno Unito, Repubblica Ceca, Portogallo e Norvegia e Brasile.

I 60 artisti selezionati si giocheranno 9 posti per la finale di “Una voce per San Marino”. Le semifinali sono in programma dal 13 al 17 febbraio e la finale emergenti il ​​giorno successivo.

La finalissima si svolgerà 19 febbraio no Teatro Nuovo di Dogana. Qui i 9 emergenti ammessi alla finale sfideranno 9 big italiani convites dall’organizzazione Media Evolution.

Fra i sessanta artisti emergenti selezionati troviamo Alessandra Simone, autrice e cantautrice salentina. Alessandra se apresenta ao concurso com um proprio inedit sulla violenza delle donne, contando uma história dove la donna riesce a scappare dalle violenze dell’uomo. Un messaggio rivolto to tutte le donne che hanno paura di denunciare quanto accade.

BIO

Alessandra Nasce a Gallipoli il 10 settembre 1984 e come ogni bambina inizia a cantare per gioco, un gio che si trasforma presto in un sogno e poi in un mestiere. Il suo incontro com il mondo della musica avviene all’età di 8 anni, quando inicia a participar de um concorsi provinciali e nacionali riuscendo a classificarsi sempre nas posições prime. Com o passar do tempo da sua paixão para o canto não si affievolisce, anzi aumenta notevolmente, cosa che la porta già 13 anni a intraprendere la strada del’intrattenimento nei piano-bar dei locali della provincia leccese.

Alessandra diversas avvia la sua formazione musicale nel 2000, quado frequenta il Conservatorio Tito Schipa di Lecce – um degli istituti mais prestigioso dell’Italia meridionale – e si diploma em “canto jazz” nel 2003. Nel corso degli anni ocasião si sono per presentate experiência nel campo e per proseguire gli studi di canto. Aprecie o concerto dei Litfiba para “Palafiori” de Sanremo, lançado em 2001 e vince alcune borse di studio, lançado em 2004 erogado no Campus di Cinecittà Roma do título “Vero Talento”. Nel 2010 Alessandra participou de duelos importantes: il Festival di Castrocaro, que chegou na semifinal, e il Solarolo Festival, che la porta sino alla finale. Nel 2011 concorreu para as seleções Rai di Sanremo Giovani com uma nota inédita do título Sgombera la mente e chegou ao final do site web ufficiale di Rai Uno. La sua ‘gavetta’ non si conclui qui. Infatti, n 2012 partecipa al Festival Show di Montagnana (PD), agora também 2014 è al Pop Music Festival di Roma, em cui vince o premio web com 30 mila voti. Outra novidade chegou em 2016, agora em cui esce su tutte le piattaforme web e iTunes e em 240 paesi il suo primo singolo T’immagini prodotto dalla casa discografica “Swithmuse” de Antonio Licchetta, Le Matteo D’ateopri. L’anno sucessivamente participa do Memo Live di Milano e vince o prêmio do público em sala e settembre viene chiamata em dueto com Arisa no seu concerto para Sannicola (LE).

Nello scorso ottobre viene chiamata canta para a Beatificação de Carlo Acutis ad Assisi no mundo visione, dopo l’evento si é realizado um LP do título NON IO MA DIO adquirido em todo o mundo.

https://www.youtube.com/watch?v=AUnflUC7LCc

La lista con tutti i nomi dei 60 semifinalisti

Aaron Sibley – Regno Unito

Alessandra Simone – Itália

Alessia Labate – Itália

Alice Burani – Itália

Allerija – Itália

Anna Faragò – Itália

ASHLEY – Itália

Brenda – Itália

Camille Cabaltera – Itália

Corinna Parodi – Itália

Daniel Mincone – Itália

Daniela Pisciotta – Itália

Davide Rossi – Itália

Diego Federico – Áustria

Elena & Francesco Faggi – Itália

Elisa Del Prete – Itália

Eliska Mrázová – Repubblica Ceca

Ellynora – Itália

Florent Amare – França

Frio – Itália

Giada Varaschin – Itália

Giorgio Borghes Aka Claudia F – Regno Unito

Gisele Abramoff – Brasil

I Koko – Itália

Jessica Anne Condon – Regno Unito

João Paulo & Miguel – Portogallo

Joe Romano & TheStolenClipper – Itália

Katrin Roselli – Itália

Kimberly Genil – Itália

Kumi Watanabe – Itália

Kurt Cassar-Malta

Le Bebae – Itália

Leonardo Frezzotti – Itália

Lorenza Rocchiccioli – Itália

Luca Cima – Itália

Luca Veneri – Itália

Luci Blu – Itália

Mad – Itália

Marco Saltari – Itália

Maria Chiara Leoni – Itália

Martina Gaetano – Itália

Mate – Itália

Matilde Montanari – Itália

Matteo Giannaccini Gravante – Itália

Muriel – Itália

Nada e Sissi – Itália

OnlySara – Itália

Operapop – Itália

OXA (Clayton) Sia – Germânia

Raimondo Cataldo – Itália

Riccardo Foresi – Itália

Riccardo Guglielmi – Itália

Sebastian Schmidt – Germânia

Snei Ap – Itália

Thomas Grazioso – Itália

Tothem – Itália

Valentina Tioli – Itália

Vanja Vatle – Noruega

Veronica Liberati – Itália

Vina Rose – Itália

LINK SOCIAL

O Facebook: https://www.facebook.com/Alessandra-Simone-804570522922804