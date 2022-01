Baricco: Tenho leucemia, dois dias após o transplante. Mas entre a família e o touro, tenho sorte…”

Essas quatro coisas…

E continua: “Fiquei chateado, mas não tanto assim, vamos lá. Quando você tem uma doença dessas, o melhor que pode fazer é fazer um transplante de células-tronco do sangue, que farei em alguns dias (bem, não é tão simples, eu estou trabalhando nisso há meses, é paciência.) Minha irmã Enrica vai me dar células-tronco, uma mulher que aos meus olhos era muito especial antes desta aventura, muito menos agora.” E depois há um clipe em que ele também consegue sorrir e, por sua vez, abre um sorriso na chave de futebol: “Não quero acrescentar mais. Talvez, bem, eu ainda queira dizer que a cada momento me sinto com sorte porque viver tudo isso com tantos amigos verdadeiros, filhos O ​​mais inteligente, o parceiro de vida irresistível e o melhor touro desde o Scudetto. Essas são as três primeiras coisas que mudam sua vida. A quarta definitivamente não te mima. Resumindo, eu veja como bom. Não conte comigo por um tempo, mas por outro lado, não se acostume muito com isso porque os médicos que entraram na cabeça para me curar têm tudo o que ele é capaz de fazer muito rapidamente.”