Grande expectativa e fãs delirantes – Corriere.it

A banda romena voltou aos Estados Unidos para se apresentar em um dos programas de TV mais populares da América: Double Performance with Beggin e I Wanna Be Your Slave.

Aqui está Minskin, o ator Will Forte apresenta a banda italiana sem nenhum comentário. É como dizer: agora você conhece todos eles. Pequeno palco se ilumina: Damiano, Victoria, Thomas e Ethan por alguns minutos Torne-se mestre do Saturday Night LiveUm dos programas de televisão americanos mais populares. Ontem à noite, sábado, 22 de janeiro, a nova temporada começou novamente na NBC. Mneskin começou com Beggin’, a capa do Four Seasons, um logotipo de 1967 trazido de volta em 2017 e agora platina. Reconhecimento que vai para quem vende um milhão de cópias nos Estados Unidos. A canção ficou No topo da parada Us Rock Airplay por dez semanas Ele ainda tem uma presença constante nos dias de hoje nos principais grupos de estações de rádio. Saturday Night Live é um programa satírico, transmitido ao vivo pela TV dos estúdios de Nova York e conduzido alternadamente pelos mais famosos comediantes e atores. Os convidados musicais são estrelas absolutas. No episódio da próxima semana, só para dar um exemplo, teremos Katy Perry. Sem comentários, sem entrevistas, apenas músicas.

Ofertas Mneskin se movia suavemente, com câmeras quase sempre voltadas para Damiano, de paletó e calça leve com estampa geométrica. vocalista Brinque com piscadelas como sempre e ambiguidade sexual. Os quatro jovens foram chamados de volta ao palco no final e Execute com: Eu quero ser seu escravo500 mil exemplares foram vendidos. O aparente entusiasmo do público do estúdio. Novo reconhecimento para Mneskin após uma temporada de sucesso americano. Dois shows lotados em Nova York e Los Angeles no outono passado Além da missão de abertura do emocionante show dos Rolling Stones em Las Vegas no dia 6 de novembro. revista Billboard os nomeou Melhor Novo Artista de 2021. A sequência vai até 2022: Damiano e os demais vão tocar no festival de rock Coachella, em Indio, Califórnia, de 17 a 24 de abril, ao lado de artistas como Billie Eilish ou Harry Styles. READ Horóscopo de hoje, 31 de agosto de 2021

