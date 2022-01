O que a ex-estrela de Amici está fazendo hoje

A ex-estrela de Amechi Di Maria de Filippi conseguiu outra estrela no Avanti… Mesmo à noite: o que ele fez depois de participar do show de talentos

Onde você estava Leonardo Fumarola? A dançarina que estrelou em 2001 Amigos de Maria de Filippi (Na hora de chamar o programa Eles serão famosos), o anúncio chegou Venha por último… mesmo à noite! Antes do conjunto vulcânico que você formou Paulo Bonolis e Lucas Llorente. Assim que se sentou para tentar a sorte no show da competição, o maestro relembrou a experiência do bailarino no talento transmitido pelo Canal Sink. Fumarola, que estava entre os competidores mais queridos de Saranno Famosi, aproveitou a bola para explicar o caminho profissional que fez depois de frequentar uma escola de dança promovida pela grande mídia.

“Sempre lidando com entretenimento, evoluí da cambalhota: faço shows de alto risco para empresas globais.”, disse o performer, que recebeu os elogios de Bonolis que então fez uma brincadeira com Llorente:Ela vê que ele evoluiu, ela não evolui Llorente. Fumarola então respondeu a perguntas para tentar coletar o prêmio em dinheiro para ganhá-lo na final. Pena que deu respostas erradas, não conseguiu subir e foi eliminado.

Fumarola, hoje 38enne, que ficou famosa na TV em 2001: naquela versão de amigosEmbora o cantor tenha vencido no final Dennis FantinaEle foi um dos competidores mais amados e apreciados. Após a faixa no talento, ela continuou a trabalhar no mundo da dança. De 2002 a 2006 foi membro da trupe de dança Buon Domenica, enquanto em 2015 atuou em um episódio do Italia’s Got Talent com o grupo de dança Origami.

Em 2017, ele foi visto na quarta noite do Festival de Sanremo, quando se apresentou no palco com os dançarinos aéreos do Katakl Athletic Dance Theatre. Acrobatas fazem um show louco e fogos de artifício. Fumarola, juntamente com Katakli, assim como Sanremo, se apresentou em todo o mundo.

O dançarino também fundou uma companhia de dança em sua cidade natal ASD Flylande seu Diretor Técnico. Comparado com sua participação no Amici, Leonardo mudou muito fisicamente. Hoje ele usa barba, bigode e cabelos compridos presos em um rabo de cavalo.