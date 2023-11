Eventos no sábado 4 e domingo 5 de novembro

No primeiro fim de semana de novembro o tempo não será dos melhores e espera-se chuva no sábado e domingo, mas Roma não para mesmo diante do mau tempo e oferece um fim de semana repleto de eventos para todos os gostos e idades.

O próximo fim de semana será um fim de semana divisor de águas: por um lado, há os últimos eventos de Halloween que continuam até domingo, e por outro lado, já há as primeiras decorações e eventos de Natal, ainda distantes, mas no final , não muito . Depois, espaço para mercados, comida de rua e apresentações teatrais para um fim de semana cheio de cultura, diversão e elegância.

Aqui estão 10 eventos propostos pela RomaToday para sábado, 4 e domingo, 5 de novembro:

Museus gratuitos

Retorno ao museu gratuitamente no domingo. No dia 5 de novembro, primeiro domingo do mês, como é habitual, na capital, poderá visitar gratuitamente os espaços do sistema museológico da capital Roma e algumas das zonas arqueológicas da cidade. Entre eles estão a área sagrada do Largo Argentina, a área arqueológica do Circus Maximus e os Fóruns Imperiais. Os museus estatais de Roma e do seu distrito também estão abertos gratuitamente: Castel Sant’Angelo, Museo Etresco di Villa Giulia, Villa Adriana, Villa d’Este, para citar alguns, porque a lista é muito longa. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Galeria Escher

Uma exposição inteiramente dedicada a Escher chegou à cidade no dia 31 de outubro. Está localizado no Palazzo Bonaparte e obviamente também pode ser visitado neste fim de semana. A exposição pretende ser um evento excepcional que apresenta ao público, além de suas obras-primas mais famosas, muitas obras inéditas e nunca antes exibidas. Uma seleção de quase 300 obras inclui a famosa Mão com Campo Refletor (1935), O Vínculo da União (1956), A Segunda Metamorfose (1939), Noite e Dia (1938), a famosa série Emblemata e muitos outros. Além disso, para embelezar o percurso da exposição, há também uma reconstrução do ateliê que Escher tinha em Baarn, na Holanda, que é apresentado aqui em Roma dentro das diversas ferramentas originais com as quais o mestre produziu as suas obras e o portátil cavalete que o próprio Escher fez e levou consigo em suas andanças pela Itália. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Finocello, antigo festival do quilo em Roma

Vinokilo retorna a Roma com o “Festival Vintage Kilo”: de 2 a 5 de novembro, uma verdadeira sessão de compras por quilo, sucessos musicais cativantes, culinária deliciosa, bares de retribuição e uma variedade de atividades de tirar o fôlego. Uma coleção única de roupas vintage e usadas de todo o mundo, constantemente atualizada para ser a primeira escolha em termos de estilo e apelo. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

De Tutancâmon a Cleópatra

De Tutancâmon a Cleópatra, a exposição sobre o Egito Antigo chega a Roma a partir de sábado, 4 de novembro, no shopping The Wow Side, em Fiumicino. A Cidade Eterna abre suas portas para uma experiência faraônica. De Tutancâmon a Cleópatra será uma viagem fascinante pelos segredos mais bem guardados do antigo Egito. Além dos tesouros dos faraós, a exposição levará você a uma incrível viagem no tempo para descobrir como era a vida cotidiana dos antigos egípcios. Saber como viviam e quais eram suas crenças, costumes e costumes. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Festival da Luz

No coração do outono italiano, um antigo festival hindu se prepara para colorir as cidades com luzes brilhantes e uma atmosfera mística. O Diwali 2023, conhecido como Festival da Luz, está pronto para iluminar as ruas da Itália com suas lâmpadas tradicionais, trazendo consigo uma atmosfera mágica e uma profunda conexão com a espiritualidade. Este ano, o evento terá início no dia 5 de novembro em Roma, no Salão Massimo, com a “Festa della Luce”. Um dia inteiro dedicado à música, dança, arte e cultura indiana, organizado pela Federação Hindu Italiana, apresentará uma série de eventos envolventes que abrangem todo o país em novembro. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Vingança na noite de Halloween

Quem disse que a Noite das Bruxas é apenas 31 de outubro? Certamente não é o caso do Cinecittà World, onde a festa continua até domingo, 4 de novembro. O parque estará aberto a partir das 11h e conta com 40 atrações, 6 shows e conteúdos especiais até tarde da noite. Uma atmosfera assustadora no estilo americano por excelência com 13 atrações assustadoras e “Halloween Wonderland”, um programa de eventos no parque durante toda a noite. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Circo do Milênio

Mais um fim de semana com o Circo Millennium volta a Capanelli com um novo espetáculo chamado “Mundial”. Com o Shop Today, você pode comprar ingressos a um preço acessível. Mondial é um encontro de artistas de todo o mundo para duas horas de show incrível. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Mercado hippie

O mercado hippie começa com bolhas de sabão, música ao vivo e apresentações circenses. Artesãos, malabaristas, músicos, artistas de circo e bolhas de sabão: o Apia Joy Park retorna como palco natural para um mercado hippie. Artesanato, plantas e flores raras. Uma grande variedade de criações exclusivas, incluindo artesanato, moda, florais, joias, móveis, bolsas, roupas ciganas e boho chic, decoração de casa, óculos vintage, ilustrações, upcycling criativo, cosméticos orgânicos naturais, sabonetes, ambientadores e velas. Dentro do Mercado Hippie também acontecerá o Foodstock, um festival de comida de rua, com diversos food trucks para provar o melhor da comida de rua italiana e internacional. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Festival gastronômico de Kebab e Abruzzo

De 3 a 5 de novembro, o Festival de Cozinha Arosticino e Abruzzo acontece na Città dell’Altra Economia em Testaccio. Das raízes camponesas e pastorais da sua tradição, a cozinha de Abruzzo chega a Roma para celebrar a descoberta dos sabores e aromas da região que se tornou a Rainha dos Kebabs em toda a Itália. O evento tem entrada gratuita. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Ops! Festival grego

Aoba estará presente no domingo, 5 de novembro, no Snowdo Mandironi! Festa grega. Um dia inteiro dedicado às tradições culturais e gastronómicas da Grécia. Cozinha autêntica, entretenimento ao vivo e dança grega autêntica fazem com que pareça que o verão nunca acabou. Você poderá saborear a comida tradicional grega da Spyros Greek Cantina, haverá oficinas gratuitas de grego antigo e grego moderno para adultos, adolescentes e crianças, haverá oficinas para os mais pequenos, shows para todos, danças e muito mais. [TUTTE LE INFORMAZIONI]