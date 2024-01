Ainda é meio-dia e a despedida do babyface é oficial: todos estão reunidos em volta dele Claramente em lágrimas

Agora sua despedida é oficial, infelizmente só nos resta aguentar e seguir em frente. Mas fazer isso não será fácil.

É sempre uma má ideia dizer adeus a alguém com quem estamos ligados de alguma forma, seja alguém próximo a nós ou uma celebridade. de qualquer forma Alguém que de alguma forma faz parte de nossas vidasSeja direta ou indiretamente, é sempre o resultado É desagradável viver o momento em que essa pessoa decide ir embora.

É por isso que é tão difícil aceitar o desapego. Além do mais, é Antonella ClericiQue ele construiu com ele Um vínculo mais forte do que nós, os espectadores, fizemos. Na verdade, ela não conseguiu conter as lágrimas quando descobriu que ele havia partido.

ambos Eles construíram uma amizade que transcendeu o trabalho Eles fizeram isso juntos na frente das câmeras, tanto que até ele Ela identificou a apresentadora como a irmã mais velha. Portanto, não deveria ser fácil para ele abandonar ela e o show, mas parece ser o caso É inevitável se ele quiser avançar com os projetos que tem em mente.

Há muitas coisas que ele tem feito ultimamente, então para que ele possa se dedicar totalmente a isso, Ela relutantemente decidiu deixar o programa “É sempre meio-dia”.. Porém, aceitar esta escolha não foi fácil para ninguém.

Desistir não é apenas por causa de obrigações, mas também por outra coisa

Segundo algumas fontes, como: “Chenews.it” e “Mammeincucina.it” será Outras razões pelas quais ele abandonou a frase “É sempre meio do dia” O que não tem nada a ver com as obrigações que ele tem. Essas fontes afirmaram que ele dirigiu o programa há algum tempo Ele respondeu perguntas feitas por seus fãs via InstagramAlguns deles se perguntaram sobre seu futuro dentro do programa.

“Oi Marco, você não vai mais, é sempre meio do dia?“Foi sobre isso que lhe perguntaram.”Já são 23 mensagens como essa hoje. A resposta é não, e minhas receitas deste ano não são rotuladas como “apropriadas”.“Não há nada contra a maravilhosa Antonella Clerici. Esta foi a sua resposta.

Adeus sem rancor

Então parece que sim Marco Bianchi Possui Ele deixou o programa em completa paz Portanto, sem qualquer rancor. Porém, seus fãs sentem muita falta dele e Antonella Clerici certamente também sente falta dele.

Embora os dois ainda continuem colaborando juntos mesmo longe das câmeras Ele sente sua ausência em “It's Always Midday”.. Faltam suas receitas deliciosas e saudáveis, mas também falta sua simpatia inata.