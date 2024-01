Viaje no “Trem do Vinho” e descubra as belezas de Portugal

“Presidencial” ou “Trem do Vinho”: uma viagem única para descobrir as belezas de Portugal.

Quem adora viajar de comboio e adora saborear um bom vinho não deve perder a oportunidade de viver uma experiência verdadeiramente única. Graças ao comboio “Presidencial”, que é um comboio muito fixe, Portugal está a promover muito o turismo no seu país.

A bordo deste comboio é possível desfrutar de uma experiência de “viagem gastronómica”. Este carro foi restaurado em 2010 e tem uma história muito importante por trás dele. Ao longo do século passado, acolheu a bordo funcionários governamentais, presidentes, chefes de governo e até reis e papas.

O trem “Presidencial” foi originalmente construído em 1890 e foi usado na corte do rei Ludwig I como trem real. Ela fez seu trabalho de maneira admirável ao receber convidados de honra até sua aposentadoria em 1970.

Desde que voltou a funcionar, tornou-se uma forma de proporcionar aos passageiros uma experiência verdadeiramente fantástica. No seu interior, um famoso chef preparará pratos surpreendentes para deliciar os paladares dos sortudos passageiros que visitarão as maravilhas da região do Douro.

Entre as paragens desta viagem estão visitas a algumas das adegas históricas da região, além da visita a algumas das vinhas mais famosas de Portugal. A bordo do trem também haverá entretenimento especial para os passageiros, que terão prazer em saborear bebidas alcoólicas aromatizadas, chás doces perfumados e deliciosos cafés.

Esta viagem começa no Porto e termina na Quinta di Vesuvio. O presidente homenageia a gastronomia portuguesa, graças ao talento dos chefs premiados com estrelas Michelin, que têm na ponta dos dedos alguns dos melhores vinhos do Douro.

Obviamente, tudo isto culmina na observação das magníficas vistas panorâmicas que os vales dourados da magnífica região oferecem. Esta experiência de sonho é verdadeiramente única no mundo e imperdível para todos os amantes da boa comida, do vinho e, claro, da beleza da natureza.