O conselho de Fiordaliso para Letizia Beatris – Big Brother 2023

09 de janeiro de 2024

Singer pede à menina que ponha fim às disputas com sua inquilina, Beatrice: “Vá em frente”.



Pouco antes do jantar, Centáurea Ele decide conversar com seu companheiro de aventura alegre Em relação às suas disputas com o inquilino

Beatriz.

A cantora pede que a menina seja mais compreensiva e deixe para trás o que aconteceu com a atriz para construírem um novo relacionamento juntas. “contínuo” Ele diz a ela, reiterando seu desejo de reconstruir o vínculo, “Agora há uma necessidade de compreensão.” Ele conclui compartilhando sua perspectiva.

Nesta comparação, Letizia não pode deixar de pensar na frase de Beatrice “Agora somos dois” que ela disse ontem à noite durante o abraço consolador. A menina conta que no início ficou muito chateada porque percebeu a malícia no tom, mas agora, refletindo, sabe que o companheiro não tinha motivos para dizer aquela frase com significado negativo para ela.

“Fiquei chateado porque você entendeu mal e entendeu mal algo assim.” A cantora diz em tom arrependido. Para Fiordaliso, aquela tão discutida e julgada afirmação nada mais foi do que uma partilha de dor, e nada mais.

Depois deste confronto e das palavras de Fiordaliso, como Letizia se comportará em relação a Beatrice? Ele encontrará uma maneira de solicitar um encontro cara a cara para esclarecer qualquer mal-entendido entre eles?