Bake Off Italia, Damiano Carrara indefeso no chão: um terrível acidente ao vivo | Assista ao vídeo da explosão

Mais de duas semanas após a final do Bake Off – Itália, surge um vídeo do incidente que viu Damiano Carrara cair no chão.

Nova temporada de Assar – ItáliaO décimo primeiro, para ser mais preciso. A vitória foi concedida a Gabriel CidadeEmbora ele tenha admitido Ernest Knam: “Foi muito difícil escolher o melhor.”

Os aspirantes a chef pasteleiro deste ano foram muito bons, mostrando grande talento e paixão apesar de serem amadores como sempre.

Os juízes gostaram de demonstrar grande harmonia e cumplicidade, além de respeito e educação. Um espetáculo encantador para o público que, como sempre, apreciou os melhores talentos da televisão sendo premiados com audiência.

Ernest Knam, Tommaso Foglia E Damiano Carrara São as três faces constantes do programa que ele apresenta Benedita Parodi, mas Damiano Carrara Ele deu um desabafo emocionante. O confeiteiro caiu, o que aconteceu?

Bake Off Italy: Damiano Carrara em terreno off-road

Asse a Itália Ele está conosco há vários anos e permanece fiel a si mesmo. simples e regular, “Nunca exagere” Como disse a emissora em entrevista Benedetta Parodi. o que Cozinha italianaentrevistado antes do início desta edição, comentou: “Bake Off Italia é uma certeza, e quando os espectadores entram nesta tenda já lendária, sabem o que esperar: há doçura e competição, mas nunca maldade, risos e bolos bastante clássicos. O tema dos doces tradicionais, que começou no ano passado , é um tema comum que continuará a surgir este ano também.”

Mas também revelou uma história de fundo que ninguém conhece. O que acontece nos bastidores? Os três juízes são realmente como os vemos? Essa é a pergunta que todo mundo sempre faz. A simpática emissora revelou: “Quando o episódio termina, Damiano é o primeiro a escapar: pega os carros elétricos fornecidos pela produção para nos levar pelo jardim da villa, vai até os camarins e nos deixa todos presos. narizes para fora. Ele já está em Lucca. É uma piada agora.” “

Confeiteiro no chão o que aconteceu

sempre Damiano Carrara Ele também foi o protagonista dos tumultos cujo vídeo acaba de ser lançado. Confeiteiro direto no chão após cair. Um acidente para o juiz de olhos azuis?

Os fãs apaixonados podem ficar tranquilos, Damião Em sua página pessoal, ele compartilhou os momentos de seus últimos ensaios de balé, que eventualmente o testemunharam caindo no chão com o colega. Tommaso FogliaComo duas crianças se divertindo.