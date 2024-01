Netflix, entre contas compartilhadas e os DVDs mais recentes

O documento que você publicou Netflix Quanto aos resultados financeiros registados no primeiro trimestre de 2023, fornecem algumas indicações relativamente à chegada de novas regras noutros países que foram implementadas nos últimos meses no Canadá, Nova Zelândia, Portugal e Espanha, com o objetivo de eliminar o fenómeno associado com Contas conjuntas. Ou melhor, com o desejo de rentabilizá-lo. O lançamento está previsto para chegar em breve em outras regiões, começando pelos Estados Unidos.

No primeiro trimestre, lançamos o engajamento pago em quatro países e estamos entusiasmados com os resultados. Planejamos distribuir de forma mais ampla, incluindo os EUA, durante o segundo trimestre.

Contas compartilhadas da Netflix e monetização

A Europa, mais especificamenteItália Eles não são mencionados diretamente. No entanto, o novo co-CEO Greg Peters anunciou em uma entrevista que, Em meados de 2023A mudança terá efeito na maioria dos mercados em que a plataforma atua. Resumindo, é melhor você estar pronto aqui também.

Ou seja, se o streaming do catálogo da Netflix foi aproveitado até agora Compartilhar senha Com parentes, amigos ou conhecidos que não moram na mesma casa, em breve será necessário arcar com despesas adicionais para continuar a prática.

O primeiro feedback recolhido parece validar a empresa. Diante da perspectiva Cancelamentos,Após a introdução das novas regras, existem vários Novas contas foram ativadas. Em resumo, a receita no primeiro trimestre do ano aumentou 4% em comparação com o mesmo período de 2022 (atingindo US$ 8,16 bilhões), com um aumento de 5% no volume de assinantes nos doze meses.

Pare de alugar filmes em DVD

Além de streaming, tem Netflix Anunciar Intenção de interromper a atividade a ela relacionada Aluguel de DVD Começou por correio há 25 anos, em 1998. Até o final de 2023, não utilizará mais o domínio DVD.com. Quantos discos foram enviados desta forma? Mais de 5,2 bilhões de assinantes com quase 40 milhões de assinantes: o primeiro foi Bettlejuice (10 de março de 1998), o mais solicitado foi The Blind Side.